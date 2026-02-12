Liderii din UE, reuniune informală pentru a căuta răspunsuri la multiplele crize

Liderii celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene au început joi o reuniune informală la castelul belgian Alden Biesen, un complex medieval fortificat din secolul al XI-lea, un cadru ales de președinția Consiliului European pentru a căuta răspunsuri la multiplele crize care afectează UE, transmite EFE.

Liderii vor discuta despre poziția pe care ar trebui să o adopte UE într-o lume caracterizată de o concurență economică tot mai acerbă și de dezechilibre comerciale, precum și despre cea mai bună modalitate de a răspunde la presiunile economice și de a reduce dependențele economice, în special în domenii precum materiile prime și tehnologiile critice, potrivit site-ului Consiliului European.

Europa trebuie să-și accelereze agenda comercială ambițioasă

Europa trebuie să-și accelereze agenda comercială ambițioasă și să-și apere companiile de concurența neloială prin protecție concentrată în sectoare strategice. Reguli care permit preferința europeană în unele domenii strategice și o abordare sistematică a reducerii riscurilor economice vor trebui să facă parte din această ecuație.

Prima sesiune de lucru are pe agendă o prezentare a lui Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, privind impactul mediului geopolitic și geo-economic în schimbare asupra competitivității UE. A doua sesiune de lucru va debuta cu intervenția fostului europarlamentar italian Enrico Letta, care își va prezenta opiniile cu privire la modalitățile de a valorifica mai bine piața unică într-o lume în rapidă schimbare. Intervenția lui Enrico Letta va fi urmată, de asemenea, de o discuție exclusiv cu liderii UE.

