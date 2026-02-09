Începe procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară. Decizia magistraților este definitivă

Tribunalul Bucureşti s-a pronunțat astăzi, în complet de divergenţă, asupra dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară.

Judecata în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe după ce Tribunalul București a respins luni contestația acestuia. Dosarul se află în camera preliminară unde se vedere dacă rechizitoriul procurorilor este întocmit corespunzător. Acum că a fost respinsă definitiv contestația lui Georgescu, procesul poate începe.

Călin Georgescu a mai fost trimis în judecată într-o dosar în care e acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Și acest dosar se află acum în cameră preliminară la Curtea de Apel București. Următorul termen va avea loc pe 11 februarie., potrivit hotnews.ro.

Prin decizia de astăzi Tribunalul a validat decizia Judecătoriei Sectorului 1

Decizia de astăzi Tribunalului București a fost luată în complet de divergență. Mai exact, cei doi magistrați care judecau contestația lui Georgescu au avut păreri complet opuse privind verdictul, astfel că a intrat în complet al treilea judecător care a înclinat balanța și a stabilit că procesul poate începe.

Prin decizia de astăzi Tribunalul a validat decizia Judecătoriei Sectorului 1, care pe 9 decembrie, anul trecut, a decis începerea începerea procesului în care Călin Georgescu va răspunde la acuzații de propagandă legionară. Instanța de fond a respins toate excepțiile pe care Călin Georgescu le-a ridicat.

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul – inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate la data de 09.12.2025 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 24185/299/2025/a1”, se menționează în decizia publicată pe portalul justiției.

Odată respinsă contestația, Călin Georgescu va merge în instanță pentru a răspunde privind acuzațiile aduse de procurori.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată la începutul lunii iulie 2025

Călin Georgescu a fost trimis în judecată la începutul lunii iulie 2025 pentru infracțiunile de promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii saudoctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Procurorii acuză că Georgescu „a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare, într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”.

Faptele pentru care a fost trimis în judecată Călin Georgescu au fost comise în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025

Faptele pentru care a fost trimis în judecată Călin Georgescu – fostul candidat la prezidențiale, care a câștigat primul tur al alegerilor din 2024, anulate apoi de CCR – au fost comise în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, potrivit rechizitoriului. Cele două infracțiuni reținute de procurori se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Călin Georgescu este judecat în acest dosar sub control judiciar, măsura fiind prelungită pe 3 februarie de judecători.

La jumătatea lunii septembrie, Călin Georgescu a mai fost trimis în judecată în al doilea dosar

La jumătatea lunii septembrie, Călin Georgescu a mai fost trimis în judecată în cel de-al doilea dosar. Alături de el sunt inculpați Horațiu Potra și 20 de mercenari ai acestuia.

Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false. El este acuzat și de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Și acest dosar se află acum în cameră preliminară la Curtea de Apel București. Următorul termen va avea loc pe 11 februarie.

