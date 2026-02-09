Alexandru Rogobete anunţă când intră în vigoare excepțiile la neplata primei zile de concediu medical

La începutul lunii martie va intra în vigoare legea care prevede neplata primei zile de concediu medical, iar până atunci vor fi adăugate categoriile exceptate, a anunţat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a declarat că printre excepții se numără bolnavii cronici, părinții care au copii bolnavi și femeile însărcinate.

„Estimez că în două săptămâni din acest moment va intra în vigoare și va aduce excepții de la neplata primei zile de concediu medical pentru toți pacienții cronici aflați în programele naționale de sănătate. Deci în momentul de față nu este nimeni sau nu se aplică nimănui această prevedere cu prima zi de concediu medical neplătită.

Aceasta va intra practic în vigoare de la 1 martie, iar eu sper că până la 1 martie să reușim să introducem aceste excepții astfel încât nimeni să nu fie afectat”, a spus Alexandru Rogobete la Observator, Antena 1.

Cine mai este exceptat pe lângă bolnavii cronici

Ministrul Sănătății a anunțat că, pe lângă bolnavii cronici, vor fi exceptați de la lege și părinții care își iau concediu medical pentru pentru că au copiii bolnavi și femeile însărcinate.

„Suplimentar se exceptează și femeile gravide aflate în concediu medical pre și postnatal. Inclusiv se introduce o excepție pentru părinții care stau în concediu medical atunci când copilul este bolnav”, a spus Rogobete.

Anterior, ministrul Sănătății a admis că a greşit când nu a introdus din start excepţiile de la neplata primei zile de concediu medical. „Am greșit în privința concediului medical, nu am nuanțat din prima și nu am ținut cont de anumite particularități”, a spus el.

Măsura aduce economii de 120 de milioane de lei lunar

Alexandru Rogobete a adăugat că măsura aduce economii de 120 de milioane de lei lunar. Ministrul Sănătății a promis că banii vor fi folosiți pentru a introduce noi medicamente pe lista celor compensate.

Avocatul Poporului a contestat la CCR ordonanța de urgență prin care Guvernul nu mai plătește prima zi de concediu medical și l-a acuzat că restrânge ilegal drepturi fundamentale. Renate Weber a declarat că statul îi tratează pe toți contribuabilii ca pe niște fraudatori și îi lasă fără protecție tocmai pe bolnavii de cancer, pacienții cronici și victimele accidentelor.

