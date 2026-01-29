Un român din Elveția se îmbrăca în polițist și jefuia șoferii din refugiile de pe autostradă

Un român de 35 de ani și un elvețian de 42 de ani au fost arestați de poliția din Elveția după ce ar fi săvârșit o serie de jafuri printre șoferii care se odihneau în refugiile de pe autostrăzi. Cei doi se dădeau drept polițiști și au jefuit șoferii din stațiile de service din Zurich.

Bărbații sunt suspectați de comiterea a două jafuri violente în aprilie și mai 2025, a declarat poliția cantonală din Zurich.

Modul lor de operare era întotdeauna același. În mijlocul nopții, în zonele de servicii Forrenberg Nord (în Seuzach) și MyStop Süd (în Affoltern am Albis), infractorii s-au apropiat de grupuri de comercianți (mai întâi bulgari, apoi ucraineni) pretinzând că sunt polițiști. În timpul controalelor false, le-au cerut victimelor să le arate banii pe care îi aveau la ei. După ce au luat banii, au fugit repede.

Al doilea incident a degenerat în violență. În timp ce falșii polițiști se urcau în mașină pentru a fugi, una dintre victime a încercat să-i oprească.

Reacția a fost brutală: bărbatul a fost bătut și târât câțiva metri de mașina în mișcare, suferind leziuni.

Ancheta, care a durat câteva luni, a dus la localizarea celor doi suspecți în cantonul Fribourg, unde au fost arestați la sfârșitul anului 2025.

Instanța de măsuri coercitive din cantonul Zurich a dispus ulterior arestarea preventivă a ambilor suspecți.

