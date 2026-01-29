Ministrul Economiei: Negociem la sânge ca echipamentele militare să fie produse în țară

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat miercuri seară, la Digi24, că la finalul lunii mai vor fi semnate contractele SAFE, timp în care, susține el, sunt purtate negocieri „la sânge” astfel încât echipamentele militare să fie produse în țară, de către români, într-un procent cât mai mare. „Nu vor veni investitori doar cu bani și să asambleze lucruri, ci vom avea condiții clare prin care să garantăm că producția se întâmplă aici”, a explicat acesta.

Întrebat când își va face România muniție la standard NATO, ministrul a răspuns: „Facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca în acest program SAFE, până în 2030, să corectăm aceste lucruri. Nu vreau nici să lăsăm impresia că nu avem nimic. Avem lucruri care funcționează, sunt și lucruri care funcționează departe de perfecțiune, dar încercăm să umplem anumite goluri de echipamente.

Dacă aș avea o baghetă, ca în șase luni să se facă așa ceva, dar nu e ușor. Trebuie transfer de tehnologie, trebuie asigurarea producției aici, trebuie antrenarea oamenilor pentru a produce la standarde occidentale, acolo unde până acum au fost descoperiți. De aceea, din punctul meu de vedere, parteneriatele cu investitori mari care au rezultate în acest domeniu sunt absolut esențiale, cu o condiție – să ne asigurăm că România nu va fi doar piață de asamblare de echipamente militare și chiar vom produce echipamente militare”.

Contractele SAFE trebuie semnate până la sfârșitul lunii mai

Irineu Darău precizează că au mai rămas câteva luni până la semnarea contractelor SAFE, timp în care sunt purtate negocieri „la sânge” privind procentul în care echipamentele militare vor fi construite pe teritoriul țării, de către români.

„Acum avem patru luni până la semnarea contractelor pe SAFE, la sfârșitul lunii mai 2026. (…) Înainte se discută și cu investitori, și cu guverne, dar semnătura aceea pe contractele finale va certifica unde și ce se face. Orice declarație făcută înainte este o hazardare”, susține el.

SAFE este un mecanism financiar temporar al UE, care acordă statelor membre împrumuturi în condiții avantajoase

Întrebat dacă aceste capacități vor fi construite de la zero, ministrul Economiei a explicat: „Se și folosesc unele lucruri. Dar acolo unde situația preexistentă era proastă, normal că va fi foarte mult nou, dar vor fi toate situațiile. Important e că noi, prin aceste contracte trebuie să garantăm că acea investiție este fezabilă. Și la Ministerul Economiei avem datoria în aceste patru luni să definim ce înseamnă acea localizare, cum garantăm noi că investitorul mare, de multe ori va fi străin, va produce mult în România, inclusiv în ceea ce înseamnă noile tehnologii și licențele, asta vrem să garantăm”.

„Deci, nu vor veni investitori doar cu banii, doar cu echipele lor și să asambleze aici lucruri, ci vom avea condiții clare, ferme, ușor rigide, prin care să garantăm că producția se întâmplă aici. De aceea v-am spus că ar fi hazardat să vorbim prea mult și prea devreme, pentru că până la momentul semnăturii acelor contracte, noi negociem la sânge să ne asigurăm că un procent cât mai mare din producție în principiu 65, 70, 80% se va întâmpla pe teritoriul românesc, cu români”, adaugă acesta.

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, ca parte a Strategiei europene „Pregătire 2030”, un pachet ambițios în domeniul apărării care oferă statelor membre ale Uniunii Europene instrumente financiare pentru stimularea investițiilor în capabilități militare.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase statelor membre.

