Activele Lukoil, cumpărate de un gigant american

Grupul petrolier rus Lukoil a anunţat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group.

Acordul nu include activele din Kazahstan, a precizat producătorul rus de energie într-un comunicat. Lukoil a adăugat că tranzacţia este supusă aprobărilor de reglementare şi că în paralel continuă discuţiile cu alţi potenţiali cumpărători. Termenii financiari nu au fost dezvăluiţi. Cu toate acestea, activele externe totale ale Lukoil sunt evaluate de analişti la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

„Acordul semnat nu este unul exclusiv pentru companie şi este supus unor condiţii prealabile, cum ar fi obţinerea aprobărilor de reglementare necesare, inclusiv permisiunea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacţia cu Carlyle”, a informat Lukoil.

Separat, fondul american de private equity Carlyle Group a anunţat joi că acordul de a cumpăra activele internaţionale ale companiei ruseşti Lukoil este condiţionat de finalizarea procedurilor de due diligence şi de obţinerea aprobărilor din partea organismelor de reglementare.

Într-un comunicat de presă, Carlyle a informat că abordarea sa faţă de activele Lukoil se va concentra pe „asigurarea continuităţii operaţionale, păstrarea locurilor de muncă, stabilizarea bazei de active şi susţinerea unei performanţe sigure şi fiabile în întregul portofoliu prin asigurarea unei supravegheri dedicate şi a unor capacităţi operaţionale internaţionale”.

Trezoreria SUA a blocat două încercări anterioare ale Lukoil de a-şi vinde activele din străinătate

Lukoil a fost inclus pe lista entităţilor sancţionate de SUA în luna octombrie 2025, ca răspuns la progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia şi Ucraina. Această mişcare a forţat gigantul petrolier rus să îşi vândă activele din străinatate. În conformitate cu sancţiunile americane, Lukoil avea termen limită până pe 28 februarie 2026 pentru a-şi vinde activele din străinătate.

Trezoreria SUA a blocat până în prezent două încercări ale Lukoil de a-şi vinde activele din străinătate, prima dată către traderul elveţian Gunvor, în luna octombrie a anului trecut, iar ulterior a respins un acord sub forma unui schimb de acţiuni propus, în luna decembrie, de Xtellus Partners, fosta filială americană a băncii ruseşti VTB.

În calitate de cea mai diversificată companie petrolieră rusească la nivel internaţional, Lukoil deţine participaţii la rafinării în Europa, participaţii semnificative în câmpuri petroliere din Irak până în Kazahstan şi o reţea de 5.300 de staţii de alimentare cu petrol în 20 de ţări.

În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie.

Citeşte şi: Sindicaliștii cere Avocatului Poporului să sesizeze CCR în privința zilei de concediu medical neplătită