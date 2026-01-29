Un cunoscut bancher din Ucraina, cu cetățenie română, găsit mort la Milano

Alexander Adarich, unul dintre cei mai cunuscuți bancheri din Ucraina, a fost găsit mort după ce ar fi căzut de la etajul 6 al unui clădiri din Milano. El avea dublă cetățenie, ucraineană și română, potrivit Corriere della Sera.

Alexander Adarich a fost inclus, încă din anul 2006, în clasamentul primilor o sută de manageri de top din Ucraina.

Ancheta poliției italiene ia în calcul ipoteza unui omor și încearcă să reconstruiască mișcările victimei la Milano și să identifice persoanele care se aflau cu el în apartament. Martorii spun că după căderea în gol a bancherului au văzut la fereastră un alt bărbat.

Polițiștii anchetează

Acesta din urmă a coboarât în curte și s-a apropiat de portăreasă întrebând în engleză „Ce s-a întâmplat?” înainte de a dispărea în neant. Dar și alți bărbați se numără printre suspecți, care, potrivit informațiilor obținute până acum de anchetatori, erau în apartament cu doar câteva minute înainte de căderea lui Adarich și care ar fi, prin urmare, implicați în crimă. Convingerea, chiar dacă se așteaptă confirmarea autopsiei, este că a fost simulată sinuciderea pentru a încerca să se ascundă urmele unui omor.

Scenariu demn de o poveste de spionaj

Un scenariu demn de o poveste de spionaj, având în vedere și calibru victimei. La aceasta se adaugă un alt element: prezența în apartament a unor documente — cu alte naționalități, dar cu fotografiile și identitatea victimei. Cine a organizat punerea în scenă le-a lăsat acolo sau pur și simplu a uitat să le ia.

Anchetatorii au ajuns la soția victimei, care însă nu a oferit detalii suplimentare. Sigur însă este traseul lui Alexander Adarich: ajuns la Milano (unde nu fusese niciodată anterior) dimineața, ar fi trebuit să plece în aceeași seară. Apartamentul Airbnb însă nu apare rezervat (între 22 și 24) pe numele său. Se presupune astfel că bărbatul de 54 de ani fusese convocat pentru a se întâlni cu alte persoane și poate pentru a încheia o afacere.

Adarich a fost proprietarul „Fidobank” între 2012 și 2020

Deocamdată, ipotezele exclud traficul de droguri sau clasicele escrocherii cu vânzări de bijuterii sau ceasuri în schimbul de bani falși.

Adarich a fost proprietarul „Fidobank” între 2012 și 2020, o bancă comercială ucraineană apărută din achiziția Seb Bank, filială a unui grup suedez, cumpărată de societăți legate de bărbatul de 54 de ani. Sub conducerea sa a fost apoi achiziționat un alt grup financiar important, „Erste Bank Ucraina”.

Numele lui Alexander Adarich a apărut într-o anchetă care vizează o presupusă deturnare de fonduri de 420 milioane grivne

Numele lui Alexander Adarich a apărut într-o anchetă care vizează o presupusă deturnare de fonduri de 420 milioane grivne (8 milioane euro) prin investiții vândute investitorilor sub formă de obligațiuni „umflate”. Atât de grav a fost acest caz încât Fidobank a fost ulterior lichidată de guvernul ucrainean.

Urmele lui Adarich și ale familiei sale reapar apoi în societăți cu sediul în Luxemburg și alte paradisuri fiscale, dar și cu interese în zona portuară din Odesa. Ce căuta un personaj de acest calibru la Milano, posibil pentru a încheia o afacere într-un context deloc „instituțional” (cum e un apartament B&B), rămâne un mister.

