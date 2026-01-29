Ministrul Sănătății: Nu susțin reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar susțin plata pe performanță

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi că nu susține reducerea salariilor personalului medical cu 10%, însă susține plata pe performanță, corelată cu „munca reală“, rezultatele și responsabilitatea profesională.

Ministrul s-a întâlnit joi cu reprezentanții Federației ‘Solidaritatea Sanitară’, Federației Sanitas, Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și ai Colegiului Medicilor din România (CMR), discuția fiind concentrată pe organizarea muncii în spitale, plata gărzilor și normarea personalului medical, potrivit Agerpres.

„În același cadru, am clarificat informațiile apărute în spațiul public privind posibile măsuri de ajustare bugetară. Am spus și mențin ferm: nu susțin reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar susținem clar plata pe performanță, corelată cu munca reală, rezultatele și responsabilitatea profesională“, a scris Rogobete, pe Facebook.

S-a convenit elaborarea unui nou normativ de personal

Potrivit acestuia, în cadrul discuțiilor s-a convenit elaborarea unui nou normativ de personal.

‘Resursa umană nu mai poate fi dimensionată exclusiv în funcție de numărul de paturi. Este nevoie de o abordare modernă, care să includă volumul de activitate, complexitatea cazurilor și tipul serviciilor medicale furnizate, astfel încât structura de personal să fie corelată corect cu realitatea din fiecare spital’, a explicat Alexandru Rogobete.

Se lucrează la o reașezare a sistemului de gărzi în trei forme distincte

El a precizat că se lucrează la o reașezare a sistemului de gărzi în trei forme distincte: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență, cu mecanisme de plată diferențiate, în funcție de nivelul de responsabilitate și de activitatea efectiv prestată.

„Scopul este clar: regulile trebuie să reflecte realitatea din teren și să elimine situațiile în care munca și răspunderea sunt tratate uniform, indiferent de complexitate și efort“, a transmis ministrul Sănătății.

Rogobete a informat că va continua dialogul cu partenerii sociali și profesionali în cadrul unui grup de lucru, pentru a transforma aceste direcții în măsuri concrete, cu impact „real“ asupra organizării activității medicale și asupra calității serviciilor pentru pacienți.

