Curtea de Apel București a respins acțiunea angajaților ANRE privind reducerea salariilor

ANRE a câștigat în primă instanță procesul cu angajații nemulțumiți că li s-au tăiat salariile. Ei au dat instituția în judecată ca să oprească reducerea de posturi și scăderea salariilor cu 30%. Curtea de Apel a respins cererea lor, spunând că este neîntemeiată. Decizia nu este definitivă.

Curtea de Apel a respins ca neîntemeiată acţiunea salariaţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei privind suspendarea reorganizării, aceştia având la dispoziţie cinci zile pentru a face recurs, a declarat, joi, preşedintele ANRE, George Niculescu, citat de Agerpres.

Angajaţii ANRE au cerut suspendarea reorganizării

„S-a pronunţat Curtea de Apel şi a respins ca neîntemeiată acţiunea colegilor mei, a salariaţilor ANRE. (…) Decizia Curţii de Apel de a respinge cererea angajaţilor cu privire la suspendarea reorganizării ne dă cumva certitudinea că această reorganizare făcută în baza Legii 145 (privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome n.r) cu scopul de a eficientiza activitatea instituţiei a fost făcută în spiritul şi litera legii”, a spus Niculescu.

Salariaţii pot face recurs în termen de cinci zile

Acesta a subliniat că salariaţii pot face recurs în termen de cinci zile, având tot dreptul să utilizeze toate căile de atac. „Sunt cinci zile, termen în care pot face recurs. Fiecare, evident, are tot dreptul să utilizeze toate căile legale de atac. În situaţia respectivă, noi vom utiliza, ca şi instituţie, toate căile de apărare”, a precizat preşedintele ANRE.

Acesta a reiterat că toate actele privind reorganizarea au fost emise înainte de termenul prevăzut de lege, respectiv 1 ianuarie 2026. „Noi actele cu privire la reducerea numărului de posturi, cu privire la tăierea salariilor cu 30% le-am emis înainte de expirarea acestui termen. Nu am depăşit niciun fel de temei legal instituit de Guvernul Romaniei. (…) Angajaţii au solicitat suspendarea reorganizării tocmai ca să nu li se aplice tăieri de salarii şi disponibilizări”, a punctat Niculescu.

Ce a hotărât Curtea de Apel

Conform soluţiei postate pe portal.just.ro, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi a respins acţiunea ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală.

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţiile lipsei de interes şi inadmisibilităţii, ca neîntemeiate.

Respinge acţiunea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal”, este decizia Curţii de Apel.

