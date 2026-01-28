Bărbat în stare gravă, după ce a fost împușcat de agenți ICE în Arizona

Un bărbat a fost rănit grav, într-un incident armat, după ce a fost împușcat de agenți ai poliției de frontieră a SUA, în ziua de 27 ianuarie 2026, în orașul Arivaca din statul Arizona.

Incidentul din Arizona a avut loc către ora locală 7:30 (15:30, ora României).

Echipe de salvatori au fost alertate cu privire la faptul că o persoană se află în stare critică după ce a fost împușcat de poliția de frontieră, a anunțat un purtător de cuvânt al șerifului comitatului Pima.

Echipajele de salvare au găsit o persoană „în custodie”, în stare critică, conform unui comunicat al districtului de pompieri. Reprezentanții forțelor de ordine au confirmat că rănitul este un suspect aflat în custodie.

Ancheta este desfășurată de Biroul Federal de Investigații (FBI), în colaborare cu Biroul șerifului din comitatul Pima și cu agenți ai U.S. Customs and Border Protection, relatează The Independent.

Deocamdată nu au fost oferite detalii despre modul în care a început schimbul de focuri și nici dacă vreun agent a fost rănit.

„Rugăm comunitatea să rămână răbdătoare și înțelegătoare pe măsură ce investigația avansează. Vom examina cu atenție toate aspectele incidentului, însă aceste anchete sunt complexe și necesită timp”, precizează un comunicat al Biroului șerifului din Pima County.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari din Statele Unite, după ce, în această lună, doi cetățeni americani au fost împușcați mortal în Minneapolis, în timpul unor operațiuni desfășurate de Poliția de Frontieră și agenții Serviciului pentru Imigrație (ICE). Cazurile, care i-au avut ca victime pe Renee Good și Alex Pretti, au declanșat proteste ample și reacții critice la adresa Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

Citeşte şi: Un bărbat şi-a omorât mama în timpul unui scandal