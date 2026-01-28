Un bărbat şi-a omorât mama în timpul unui scandal

Un bărbat de 33 de ani din comuna ieşeană Butea este acuzat că şi-a ucis, marţi, mama, lovind-o în cap cu o bucată de lemn.

Cei doi persoane erau cunoscuți în localitate ca fiind consumatori de alcool.

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, împreună cu un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, s-au deplasat la casa familiei, iar primele cercetări arată că nu exista ordin de protecţie în acest caz.

Femeia de 64 de ani ar fi fost lovită în cap cu o bucată de lemn chiar de către fiul ei, în urma unui scandal iscat între cei doi.

Poliţiştii au precizat că nu au înregistrat sesizări anterioare privind existenţa unor conflicte între mamă şi fiu.

Bărbatul a fost dus la audieri, pe numele său fiind întocmit dosar penal pentru omor.

