Doi morţi şi cinci răniţi, după ce o maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit 

Două persoane au murit şi cinci au fost rănite, în această dimineață, după ce o maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit în judeţul Buzău.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la intersecţia DN 1B cu DJ 203C, în localitatea Pietroasele, judeţul Buzău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi o autoutilitară.

„Din primele date de la faţa locului a reieşit că este vorba despre o coliziune între autovehiculul condus pe DJ 203C, din direcţia Clondiru către Pietroasele, de un şofer de 46 de ani, din Dolj, şi autovehiculul condus pe DN1B, din direcţia Buzău către Mizil, de un şofer de 38 de ani, din Buzău”, a anunţat IPJ Buzău.

Accidentul s-a soldat cu cu decesul şoferului doljean şi a unei pasagere de 29 de ani, din mașina lui.

Au fost răniți şoferul de 38 de ani şi patru pasageri, cu vârste cuprinse între 19 şi 49 de ani, din Buzău. Aceștia au fost transportați la spital, cu diferite leziuni.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

