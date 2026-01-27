Germania taie ajutoarele sociale. Comunitățile de români și bulgari, afectate

Mai multe orașe importante din vestul Germaniei au decis să aplice măsuri ferme împotriva migrației asociate cu fraudarea sistemului de asigurări sociale, iar consecințele se resimt puternic în rândul comunităților de români și bulgari.

În ultimele 12 luni, autoritățile locale din Ruhr au retras ajutoarele sociale pentru peste o mie de cetățeni proveniți din cele două țări și au impus obligația de părăsire a teritoriului german, potrivit publicației Blid.

Conform datelor prezentate, Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund și Hagen au revocat, în total, 1.181 de ajutoare sociale. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la Duisburg, unde 556 de persoane au pierdut sprijinul financiar, urmat de Gelsenkirchen, cu 506 situații similare. În Dortmund au fost raportate 116 cazuri, iar în Hagen doar trei. Diferențele sunt puse atât pe seama numărului total de imigranți din fiecare oraș, cât și pe modul în care municipalitățile interpretează și aplică legislația în vigoare.

Autoritatea de imigrare explică clar criteriile aplicate

Baza acestor decizii o reprezintă contribuția reală a imigranților la asigurarea propriului trai. În Germania, chiar și o activitate de tip „part-time job” poate oferi acces la beneficii sociale comparabile cu cele acordate lucrătorilor germani. Totuși, autoritățile de imigrare analizează dacă veniturile obținute sunt suficiente pentru a justifica statutul de angajat.

Autoritatea de imigrare din Gelsenkirchen a explicat clar criteriile aplicate: „Cei care câștigă mai puțin de o treime din necesar nu îndeplinesc criteriile de muncă”. În asemenea situații, dreptul la libera circulație, garantat cetățenilor Uniunii Europene, poate fi retras, iar persoanele vizate sunt obligate să părăsească țara. Practica a fost contestată în instanță, însă deciziile autorităților locale au fost confirmate în mod repetat de judecători.

Un reprezentant al serviciului pentru străini din Gelsenkirchen, care a preferat să rămână anonim, a declarat pentru WDR: „Condițiile actuale nu sunt suficiente pentru a fundamenta calitatea de lucrător. Atunci, familia respectivă trebuie să părăsească țara”.

Apeluri la schimbarea regulilor UE

Situația este deosebit de sensibilă în orașul Hagen, unde trăiesc aproximativ 7.000 de cetățeni din România și Bulgaria. Potrivit autorităților locale, 55% dintre aceștia beneficiază de ajutoare sociale, iar cheltuielile anuale suportate de bugetul municipal se ridică la circa 10 milioane de euro. Primarul orașului, Dennis Rehbein, ales în noiembrie 2025, consideră că actualele reguli europene sunt prea permisive.

Edilul a criticat pragul minim de muncă prevăzut de legislația UE, afirmând: „Regula UE prevede că o un job de 5,5 ore pe săptămână califică o persoană drept angajat, ceea ce este insuficient”. Într-o declarație pentru WDR, acesta a subliniat nevoia unei imigrații orientate spre piața muncii: „Avem nevoie de imigranți activi pe piața muncii, nu de fraudări intenționate în sistemele de ajutor”.

Rehbein avertizează că migrația motivată exclusiv de accesarea beneficiilor sociale generează tensiuni și respingere în rândul populației locale.

Tema fraudelor sociale și a migrației este intens dezbătută în Germania, iar coaliția de guvernare a anunțat că intenționează să adopte măsuri mai dure împotriva grupurilor organizate care exploatează sistemele de ajutor social.

