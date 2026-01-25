0.6 C
Craiova
duminică, 25 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateAlertă alimentară. Mai multe loturi de lapte praf NAN, retrase din magazine

Alertă alimentară. Mai multe loturi de lapte praf NAN, retrase din magazine

De Magda Dragu
Alertă alimentară. Mai multe loturi de lapte praf NAN, retrase din magazine
Alertă alimentară. Mai multe loturi de lapte praf NAN, retrase din magazine

Mai multe loturi de lapte praf NAN au fost retras de la vânzare, după ce producătorii suspectează contaminarea cu o bacterie extrem de periculoasă.

Laptele NAN ar putea fi contaminat cu bacteria denumită Bacillus cereus, o toxină periculoasă pentru organism, mai ales pentru bebeluși. Dacă ați cumpărat acest produs, sub nicio formă nu îl consumați. Îl puteți returna la magazin și vă primiți banii înapoi, fără a fi nevoie să mai prezentați bonul fiscal, informează ANSVSA.

Produsele din lotul cu probleme se vindeau în mai multe magazine Lidl și Kaufland, din întreaga țară. Au fost retrase de la raft. Până în prezent nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire asociate consumului acestor produse.

Bacteria este extrem de periculoasă pentru bebeluși

Bacteria este extrem de periculoasă pentru bebeluși, poate cauza vărsături, letargie, insuficiență hepatică sau chiar stop cardiac. Și la începutul lunii au fost retrase de la vânzare mai multe sortimente de lapte praf, suspecte a fi contaminate cu aceeași bacterie.

Citeşte şi: Vâlcea: Incendiu izbucnit la o casă din localitatea Laloşu. Bărbat, găsit carbonizat

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA