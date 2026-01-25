Alertă alimentară. Mai multe loturi de lapte praf NAN, retrase din magazine

Mai multe loturi de lapte praf NAN au fost retras de la vânzare, după ce producătorii suspectează contaminarea cu o bacterie extrem de periculoasă.

Laptele NAN ar putea fi contaminat cu bacteria denumită Bacillus cereus, o toxină periculoasă pentru organism, mai ales pentru bebeluși. Dacă ați cumpărat acest produs, sub nicio formă nu îl consumați. Îl puteți returna la magazin și vă primiți banii înapoi, fără a fi nevoie să mai prezentați bonul fiscal, informează ANSVSA.

Produsele din lotul cu probleme se vindeau în mai multe magazine Lidl și Kaufland, din întreaga țară. Au fost retrase de la raft. Până în prezent nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire asociate consumului acestor produse.

Bacteria este extrem de periculoasă pentru bebeluși

Bacteria este extrem de periculoasă pentru bebeluși, poate cauza vărsături, letargie, insuficiență hepatică sau chiar stop cardiac. Și la începutul lunii au fost retrase de la vânzare mai multe sortimente de lapte praf, suspecte a fi contaminate cu aceeași bacterie.

