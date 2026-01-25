Vâlcea: Incendiu izbucnit la o casă din localitatea Laloşu. Bărbat, găsit carbonizat

Un bărbat a fost găsit carbonizat de pompieri, în urma unui incendiu izbucnit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la o casă din localitatea Laloşu, judeţul Vâlcea. La sosirea echipajelor de intervenţie, acoperişul şi tavanul casei se prăbuşiseră.

Pompierii militari au fost solicitaţi, în cursul nopţii trecute, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Laloşu, în interiorul căreia exista posibilitatea să fie surprinsă o persoană, potrivit ISU Vâlcea. Acolo s-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Gărzilor de Intervenţie Măciuca şi Balş (ISU Olt), cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SAJ.

”Echipajele operative sosite la faţa locului au constatat că incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcţie, iar acoperişul şi tavanul casei se prăbuşiseră. S-a acţionat cu prioritate pentru căutarea posibilelor victime, concomitent cu operaţiunile de stingere a incendiului. Incendiul a fost localizat şi lichidat, în limitele găsite. Din păcate, în interiorul locuinţei, un bărbat a fost găsit decedat (carbonizat)”, a precizat ISU Vâlcea.

