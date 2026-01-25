Ceață densă și polei în Oltenia

Circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă în 19 județe și pe autostrăzile A1, A2, A3, A4 și A7. Vizibilitatea scade sub 50-200 de metri, iar carosabilul poate deveni alunecos din cauza ghețușului și a chiciurei, avertizează Poliția Română.

Ceața densă îngreunează circulația în 19 județe, reducând vizibilitatea sub 200 de metri, anunță Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Zonele vizate includ județele: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeș, Brașov, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Iași, Prahova, Suceava, Tulcea și Vrancea.

Totodată, este semnalată ceaţă şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti, A4 Ovidiu-Agigea şi A7 Ploieşti-Adjud.

Şoferii sunt sfătuiţi să folosească sistemele de iluminare-semnalizare şi de climatizare-dezaburire, inclusiv luminile de ceaţă, să circule cu viteză redusă, să sporească atenţia, asigurându-se constant, înainte de fiecare manevră, să mărească distanţa regulamentară între autovehicule şi să evite depăşirile periculoase, adoptând o conduită preventivă pe tot parcursul traseului.

Avertizările meteorogilor

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de tip nowcasting Cod galben de ceaţă care determină vizibilitate redusă sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri şi care va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.