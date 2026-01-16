Bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova” la protestul AUR din Piața Universității, amendat

Bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova” pe o clădire în timpul protestului desfășurat joi seară Piața Universității a fost amendat de jandarmi.

Potrivit unor clipuri de pe rețelele de socializare, bărbatul și-a făcut apariția în zona Pieței Universității pe motocicletă, s-a oprit, a scos apoi un aparat de mici dimensiuni cu care a proiectat mesajul „Marș la Moscova” pe clădirile din zonă. Fapta sa a stârnit indignarea protestatarilor, care l-au înjurat și au vrut să-l agreseze. Aceștia au fost opriți de jandarmi, iar autorul proiecției, Adrian Băzăvan, a fost îndemnat de jandarmi să părăsească zona. Ulterior, bărbatul a fost amendat cu suma de 1.000 de lei.

Câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Universității joi seară, pentru a protesta față de „Legea Vexler” privind combaterea extremismulu,i în cadrul unei manifestații organizate de eurodeputatul Claudiu Târziu și susținute de AUR, partidul din care Târziu a făcut parte până anul trecut.

Demonstranții au plecat apoi în marș spre sediul guvernului.

Demonstranții au scandat joi în Piața Universității și în fața Guvernului „Stop legea Vexler”, dar și „Călin Georgescu președinte”, „Unitate națională”, „Libertate”, „Afară, afară cu hoții din țară” și au depus flori la statuia lui Mihai Eminescu. Claudiu Târziu și George Simion au ținut discursuri pe scenă.

