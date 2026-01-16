Tânăr reţinut după ce a intrat într-o școală și a bătut cu bâta de baseball un elev

Tânărul de 19 ani care a intrat joi într-un liceu din oraşul Găeşti şi a bătut cu o bâtă de baseball un elev care avusese anterior un conflict cu fratele lui a fost reţinut de poliţişti.



„Pe parcusul zilei de astăzi, 15 ianuarie a.c., în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti, un tânăr, de 19 ani, a fost reţinut, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, în calitate de suspect, fiind cercetat în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, precizează IPJ Dâmboviţa.

Tânărul a pătruns ilegal în incinta unui liceu din oraşul Găeşti şi ar fi lovit cu o bâtă de baseball, de mai multe ori, mai ales în cap, un elev de 17 ani, care avusese un conflict cu coleg, fratele agresorului. În urma incidentului victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.



Vineri, agresorul va fi prezentat magistraţilor în vederea dispunerii unei măsuri preventive.



Într-un comunicat, remis joi seară, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dâmboviţa a arăta că prima reacţie a elevilor de la liceul unde a avut loc incidentul a fost să filmeze incidentul, în loc să alerteze profesorii. Inspectoratul apreciază că incidentul este grav, că este îngrijorător că incidentul a avut loc într-o sală de clasă, şi pune reacţia colegilor elevului agresat pe seama „înspăimântării” că au asistat la o scenă violentă.

