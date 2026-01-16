O femeie și un bărbat au ars de vii după ce casa lor a luat foc noaptea

O femeie de 43 de ani și un bărbat de 45 de ani, frați, au murit carbonzați, după ce casa lor din localitatea băcăuană Gura Văii a luat foc în toiul nopții de joi spre vineri.

Au intervenit pompierii de la ISU Bacău cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 40 mp.

Din păcate, în urma incendiului au rezultat două victime, un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani și o femeie de aproximativ 43 de ani, ambele carbonizate. Cele două victime erau frați.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind coș de fum sau burlan deteriorat.

