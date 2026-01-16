Șofer vitezoman, reținut după ce a provocat un accident mortal și a fugit

Un șofer a fost reținut de polițiști după ce a intrat pe contrasens și provocat un accident soldat cu un deces și un rănit grav, pe DN1 – E60, în județul Cluj. Apoi a fugit de la locul impactului.

Șoferul conducea cu viteză, fără să țină cont că șoseaua de pe cel mai periculor drum din Cluj era umedă.

Polițiștii au stabilit că bărbat de 38 de ani, din județul Caraș-Severin, care conducea un ansamblu de vehicule înspre Cluj-Napoca, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, acroșând un microbuz cu remorcă, condus de tânăr de 26 de ani, din județul Neamț, care circula din sensul opus de mers. Ulterior impactului, bărbatul de 38 de ani ar fi părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției, fiind depistat la scurt timp în localitatea Agireșu.

Din nefericire, în accident a decedat o femeie de 59 de ani, din județul Neamț, iar o alta, o femeie de 52 de ani, a fost rănită. Ambele se aflau în ansamblul de vehicule care se deplasa înspre Huedin.

Niciunul dintre șoferi nu consumase alcool, dar individul care a fugit de la locul accidentului s-a ales cu dosar penal și a fost reținut pentru 24 de ore.

