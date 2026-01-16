-0.5 C
Craiova
vineri, 16 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentFemeie rănită grav de țurțurii căzuți de pe un bloc

Femeie rănită grav de țurțurii căzuți de pe un bloc

De Daniela Moise
Țurțuri într-o zi geroasă în București, 28 februarie 2018, Inquam Photos / Alberto Groșescu

O femeie de 29 de ani a ajuns la spital, după ce țurțuri și bucăți de gheață desprinse de pe acoperișul unui bloc cu patru etaje i-au căzut în cap.

O femeie din Caransebeş a ajuns la urgenţă cu capul spart, lovită de ţurţurii de gheaţă desprinşi de pe acoperişul unui imobil. 

Soțul său, care este salvamontist și cadru medical, i-a acordsat primul ajutor. Norocul femeii este că bucata de gheață de sprinsă de pe bloc a căzut mai întâi pe o copertină care a mai atenuat din impact.

Femeia a fost dusă la spital, rănile i-au fost suturate la camera de gardă. Acum este în stare stabilă.

Victima urmează să depună o plângere la poliție, mai ales că ar fi fost făcute sesizări în zonă, dar nimeni nu a luat nicio măsură. Aceeași soartă au avut-o în exact aceeași zonă alte două femei. Una a fost lovită în zona umerilor, iar cealaltă în zona spatelui, tot de gheață desprinsă de pe același bloc.

Citește și: Traian Băsescu: Povestea cu securitatea SUA e o minciună! Donald Trump vrea resursele Venezuelei și Groenlandei

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA