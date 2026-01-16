Femeie rănită grav de țurțurii căzuți de pe un bloc

O femeie de 29 de ani a ajuns la spital, după ce țurțuri și bucăți de gheață desprinse de pe acoperișul unui bloc cu patru etaje i-au căzut în cap.

O femeie din Caransebeş a ajuns la urgenţă cu capul spart, lovită de ţurţurii de gheaţă desprinşi de pe acoperişul unui imobil.

Soțul său, care este salvamontist și cadru medical, i-a acordsat primul ajutor. Norocul femeii este că bucata de gheață de sprinsă de pe bloc a căzut mai întâi pe o copertină care a mai atenuat din impact.

Femeia a fost dusă la spital, rănile i-au fost suturate la camera de gardă. Acum este în stare stabilă.

Victima urmează să depună o plângere la poliție, mai ales că ar fi fost făcute sesizări în zonă, dar nimeni nu a luat nicio măsură. Aceeași soartă au avut-o în exact aceeași zonă alte două femei. Una a fost lovită în zona umerilor, iar cealaltă în zona spatelui, tot de gheață desprinsă de pe același bloc.

