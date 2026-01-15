Protest al formaţiunilor suveraniste în Bucureşti împotriva Guvernului și a „Legii Vexler”

Membri şi simpatizanţi ai formaţiunilor suveraniste protestează, joi seară, faţă de măsurile luate de Guvern, ei pornind în marş pe străzile Capitalei. Protestatariii scandează ”Jos Guvernul!”, ”Libertate, libertate!”. Unii dintre ei au adus vuvuzele, alţii au huiduit. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens.

La chemarea formaţiunilor suveraniste, sute de oameni au ieşit în stradă pentru a cere demisia Guvernului în urma majorărilor de taxe decise de Executiv în ultimele luni. Mobilizarea pentru protestul de joi seară s-a făcut pe reţelele de socializare, liderii AUR fiind cei care i-au chemat pe oameni în stradă., potrivit news.ro.

”Ieşim să luptăm pentru ce e al nostru. Nu mai acceptăm să fim ignoraţi şi jefuiţi de o guvernare parazitară care ne ia banii şi ne lasă cu promisiuni”, au fost mesajele de mobilizare postate cu multe zile înainte.

Oamenii au dus cu ei steaguri, vuvuzele, adunându-se în Piaţa Universităţii, de unde au plecat în marş pe străzile Capitalei, spre Piaţa Victoriei. Ei scandează ”Jos Guvernul!”, ”Libertate, libertate!” şi ”Călin Georgescu preşedinte!”, ”Nu vrem să fim conduşi de hoţi!”, reclamând ”taxele abuzive” şi legile despre care spun că le ”calcă identitatea”.

Manifestaţiei organizate şi popularizate de politicienii de la AUR s-a alăturat şi PNŢCD. La eveniment sunt prezenţi George Simion, Dan Puric, Claudiu Târziu, Dan Tănasă.

Protestul este îndreptat şi faţă de ”legea Vexler”. Unii dintre protestatari au pancarte prin care îşi arată dezacordul faţă de legea iniţiată de deputatul Silviu Vexler, act normativ care propune înăsprirea pedepselor pe care le riscă cei are promovează fascismul, legionarismul, rasismul şi xenofobia.

