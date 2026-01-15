(VIDEO) Vâlcea: Autospecială a Poliţiei, implicată într-un accident rutier

Un accident rutier a avut loc astăzi, 15 ianuarie 2026, în județul Vâlcea. Incidentul s-a produs în zona Râureni, chiar în fața sediului Serviciului Poliției Rutiere Vâlcea.

„În fața Serviciului Rutier Vâlcea a avut loc astăzi un accident rutier soldat cu pagube materiale, în care a fost implicată o autospecială a Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

Din primele verificări a reieșit că un tânăr de 21 de ani, din orașul Băbeni, aflat la volanul unui autoturism, pe fondul oboselii și al vitezei excesive, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat într-un cap de pod, iar ulterior în coliziune cu autospeciala de poliție neinscripționată, aflată la ieșirea din curtea Serviciului Rutier pentru a pătrunde pe carosabil“, potrivit IPJ Vâlcea.

În urma evenimentului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.620 de lei, conform prevederilor legale în vigoare.

Traficul rutier a fost afectat temporar pe sensul de mers către Drăgășani, circulația desfășurându-se pe o singură bandă.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

