(VIDEO) Dolj: Bărbat reținut pentru trafic de persoane. Ce au constatat procurorii DIICOT

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 20 de ani, cercetat pentru trafic de persoane.

Potrivit DIICOT, din probele administrate a rezultat că, în luna iunie 2022, bărbatul, prin inducere în eroare (promisiunea unei relații de iubire) și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime (în abandon școlar și provenită dintr-o familie cu posibilități materiale reduse) ar fi recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

Ulterior, până în iunie 2025, prin constrângere fizică și psihică, acesta ar fi obligat persoana vătămată să practice prostituția în diverse locații din municipiul Craiova, dar și din Italia și Belgia.

„Sumele de bani provenite din activitatea infracțională au fost însușite de către acesta. La data de 15 ianuarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea bărbatului, urmând a fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție“, au precizat procurorii DIICOT.

