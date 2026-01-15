Licitaţie-mamut la Craiova. Primăria caută constructor pentru încălzirea oraşului

Un contract cu o valoare maximală de 2,6 miliarde lei, pe 12 ani, a fost scos la licitaţie de municipiul Craiova pentru concesionarea serviciului de producție de energie termică și electrică. Acesta este, în prezent, în stare de avarie, după ce Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență, în decembrie.

Acest contract presupune, în fapt, ca un privat să preia, spre operare, Elcen Craiova, unde să investească aproape 1 miliard de lei pentru modernizare.

Va fi vorba despre construcția unei noi unități care să asigure, pe partea de termie, o putere de minimum 30 MWt iarna și 5 MWt vara, respectiv una maximă de 135 MWt iarna și 25 MWt vara.

Craiova recunoaște că nu mai are putere să se ocupe, în nume propriu, de căldura pentru cetățeni.

„Din cauza constrângerilor financiare, este necesară atragerea unui investitor privat care să realizeze o nouă sursă de producere a energiei termice… soluția tehnică trebuie să asigure un sistem care utilizează cel puțin următoarele categorii: cogenerare: 80% energie termică cogenerată de înaltă eficiență sau o combinație a următoarelor tipuri de energie termică care intră în rețeaua de transport: energie din surse regenerabile, căldură reziduală și cogenerare, unde ponderea energiei din surse regenerabile este de cel puțin 10%, iar ponderea totală a energiei din surse regenerabile, a căldurii reziduale sau a energiei termice cogenerate de înaltă eficiență este de cel puțin 50%”, spun reprezentanții municipalității, potrivit economedia.ro.

Prin contractul de delegare a producției la Electrocentrale Craiova, se prevede distinct vânzarea de energie termică pentru consumatorul industrial Ford Otosan România SRL, turcii care au preluat de la americani producția de autovehicule sub brand-ul Ford. Distribuția de termie rămâne la Termo Craiova.