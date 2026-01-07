Sfântul Ioan Botezătorul, prăznuit pe 7 ianuarie: semnificație religioasă, tradiții și superstiții populare

Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut în tradiția populară ca Sfântul Ion sau Sântion, este prăznuit anual pe 7 ianuarie, zi dedicată Soborului Sfântului Ioan Botezătorul, imediat după Bobotează. Nume precum Ioan, Ion, Ionuț, Ioana sau Ionela sunt purtate de aproximativ două milioane de români care își serbează onomastica de Sfântul Ioan.

Rolul Sfântului Ioan în creștinism

Fiul preotului Zaharia și al Elisabetei, Sfântul Ioan Botezătorul este una dintre figurile fundamentale ale creștinismului. Viața sa ascetică și misiunea de a pregăti poporul pentru venirea lui Iisus Hristos i-au adus numele de Înaintemergător al Domnului.

Sfântul Ioan a botezat oamenii în apele Iordanului, chemându-i la pocăință și vestind apropierea Împărăției Cerurilor. El este cel care L-a botezat pe Mântuitor, moment asociat revelării Sfintei Treimi.

Reprezentarea în iconografia ortodoxă

În icoane, Sfântul Ioan este adesea reprezentat cu aripi, simbolizând rolul său de mesager divin. Este considerat unul dintre cei mai mari sfinți ai creștinătății, după Fecioara Maria.

În credința populară românească, Sfântul Ioan este ocrotitor al pruncilor, al vieții și al apei sfințite. Rugăciunile adresate lui sunt considerate aducătoare de sănătate, protecție și armonie în familie.

Tradiții populare de Sfântul Ioan

Sărbătoarea este marcată prin numeroase obiceiuri de purificare și bucurie, printre care:

Iordănitul femeilor, ritual de solidaritate feminină;

Udatul Ionilor, practicat în Bucovina și Transilvania;

Bradul împodobit la poarta sărbătoriților;

Petreceri cu muzică și lăutari;

Stropirea cu agheasmă mare de la Bobotează;

Aprinderea focurilor sau a candelelor în gospodării;

Împărțirea de daruri pentru belșug.

Superstiții și credințe respectate în această zi

Tradiția populară recomandă respectarea unor reguli menite să aducă noroc și protecție:

nu se bea vin roșu;

nu se folosesc cuțite;

nu se fac treburi grele în gospodărie;

candela nu se stinge;

ziua trebuie petrecută cu veselie;

stropirea cu agheasmă este considerată esențială pentru sănătate.

Citește și: Un mort şi cinci răniţi după ce două mașini s-au ciocnit violent