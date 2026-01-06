Un mort şi cinci răniţi după ce două mașini s-au ciocnit violent

Un bărbat a murit, iar alte cinci persoane, între care doi copii, au fost rănite, marţi, în urma unui accident rutier produs pe Drumul European E 85, în satul Traian, din comuna nemțeană Săbăoani, informează News.ro.

În accidentul au fost implicate două autoturisme, în care se aflau şase persoane, dintre care doi copii.

Până la sosirea echipajelor de intervenţie, patru persoane reuşiseră să iasă singure din autoturisme. Un copil a fost scos din maşină de către participanţi la trafic.

În urma impactului, şoferul unuia dintre autoturisme a rămas încarcerat. Acesta a fost descarcerat de pompieri şi preluat în stare de inconştienţă de echipajul SMURD TIM, care a început manevrele de resuscitare.

„Din păcate, bărbatul de 41 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanţa SMURD TIM declarând decesul acestuia. O femeie în vârstă de 37 de ani şi doi copii, în vârstă de 3 şi 9 ani, au necesitat îngrijiri medicale şi au fost preluaţi de un echipaj SAJ, fiind ulterior transportaţi la spital. Celelalte două persoane implicate în accident, o femeie de 47 de ani şi un bărbat de 51 de ani, cu traumatisme la nivelul toracelui şi membrelor superioare, au fost preluate de echipajele SMURD şi SAJ şi transportate la CPU Roman”, a transmis ISU Neamţ.

Traficul rutier pe E 85 a fost blocat temporar pe ambele sensuri de circulaţie, pe durata intervenţiei echipajelor de salvare.

