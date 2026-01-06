Un bărbat și fiul său s-au aruncat de pe un bloc de 10 etaje

Un bărbat, de 57 de ani, și fiul său de 27 de ani, originari din Vaslui, au murit după ce s-au aruncat de pe un bloc cu zece etaje din municipiul Arad.

Bărbaţii au intrat în bloc sub pretextul că vor să închirieze un apartament. Au urcat la etajul 10, iar din holul unde se află ghena de gunoi s-au aruncat în gol. În urma lor au rămas două rucsacuri, cu tot puţinul pe care au reuşit să îl strângă într-o viaţă.

Cei doi bărbaţi erau din Vaslui şi munceau în Arad ca zilieri. Abia se descurcau cu banii şi trăiau de pe o zi pe alta. Nu reuşeau să adune bani pentru chirie şi dormeau pe unde apucau.

La faţa locului au sosit mai multe echipaje de prim-ajutor şi criminalişti. Pentru cei doi nu s-a mai putut face nimic.

Poliţiştii arădeni au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce i-a determinat pe cei doi să îşi pună capăt zilelor.

Citește și: Barul care a ars în stațiunea Crans-Montana din Elveția nu mai fusese verificat de autorități de șase ani