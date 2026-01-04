Vremea de mâine 5 ianuarie. Episod de vreme severă, cu viscol şi ninsori în toată ţara. Maxime de 6 grade

Mâine, vremea se va menține în general închisă, iar temporar se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei de luni, la munte vor predomina ninsorile.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei, la începutul intervalului vor fi ninsori și lapoviță, apoi precipitații mixte – ploaie, lapoviță și, pe arii restrânse, ninsoare – care vor favoriza local depuneri de polei și formarea ghețușului. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 l/mp, iar stratul de zăpadă se va depune local: la munte, cu grosimi de 10-20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului, se va forma un strat nou, în general de 3-10 cm. Vântul va avea intensificări în zona montană, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor atinge 70-85 km/h. Temporar, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea.

O noapte friguroasă

La noapte, cerul va fi mai mult noros în cea mai mare parte a țării, cu perioade de cer variabil doar în extremitatea nordică. Temporar, se vor semnala precipitații, cu o probabilitate mai redusă în nord. Ploile vor predomina în Dobrogea și în zonele de câmpie din Oltenia și Muntenia, în timp ce în Moldova, Banat și în dealurile subcarpatice din sud vor fi mai ales ninsori. În restul teritoriului, precipitațiile vor fi exclusiv sub formă de ninsoare. Cantități mai însemnate de apă, de 10-15 l/mp, se vor acumula cu precădere în Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul și nordul Olteniei, precum și în Carpații Meridionali și Occidentali. La munte, se va depune strat de zăpadă, în general de 10-15 cm, iar în zonele joase de relief, stratul de zăpadă va avea grosimi de 5-15 cm. În zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, ninsoarea va fi viscolită.