Restricții de circulație în Ungaria pentru camioanele de peste 7,5 tone pe Drumul Principal 42, începând cu 1 ianuarie 2026

CNAIR informează conducătorii auto că, începând cu 1 ianuarie 2026, va fi introdusă o restricție de circulație pe teritoriul Ungariei, pe Drumul Principal 42, tronsonul Berettyóoujfalu – frontiera cu România (Artand/Borș I), pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată ≥ 7,5 tone.

Excepții de la restricție

Sunt exceptate de la restricție:

vehiculele de transport marfă a căror destinație sunt orașele Biharkeresztes sau Artánd (trafic de destinație, menționat în documentele de transport)

vehiculele de transport persoane, inclusiv autobuzele și autocarele.

Semnalizare și alternative pentru camioane

Restricția este semnalizată în România cu indicatoare corespunzătoare, montate pe DN1 (E60/E79) la intersecția cu DEX 16, pe sectorul de drum Oradea – Borș I.

Vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor utiliza autostrada M4 în Ungaria, corespondența cu România realizându-se prin autostrada A3 și punctul de trecere Borș II (RO) – Nagykereki (HU).

Permis de acces pentru cazuri speciale

În cazuri justificate, pentru circulația pe sectorul restricționat, se poate solicita permisiunea de acces, eliberată gratuit de Magyar Közút Nonprofit Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (Compania Ungară de Drumuri Publice), conform legislației ungare în vigoare.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul: https://mae.ro/node/67871

Citește și: Accident mortal pe Valea Arpașu Mare: doi bărbați au murit după ce un camion cu lemne s-a răsturnat într-o râpă