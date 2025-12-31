Accident mortal pe Valea Arpașu Mare: doi bărbați au murit după ce un camion cu lemne s-a răsturnat într-o râpă

Doi bărbați au murit marți seara pe Valea Arpașu Mare, după ce camionul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă, pe un drum forestier. Cei doi se întorceau din pădure, unde transportaseră lemne.

Pompierii sibieni au intervenit de urgență la locul accidentului, unde un autocamion încărcat cu lemne s-a răsturnat într-o zonă greu accesibilă.

Forțe importante mobilizate la fața locului

„La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și una de primă intervenție.

În sprijinul pompierilor sibieni intervin și un echipaj SMURD și o autospecială de stingere de la Secția de Pompieri Victoria din cadrul ISU Brașov. De asemenea, la fața locului intervin și salvamontiști din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și Serviciul Public Local Salvamont Victoria”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Din păcate, echipajele de intervenție au găsit la fața locului doi bărbați decedați, care prezentau rigiditate cadaverică, semn că decesul survenise anterior sosirii salvatorilor.

