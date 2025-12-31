Întârzieri Eurostar pentru a doua zi consecutiv: pasageri blocați peste noapte în trenuri, înainte de Revelion

Pasagerii Eurostar se confruntă cu noi posibile perturbări, după ce o pană de curent produsă în Tunelul Canalului Mânecii a afectat marți călătoriile a mii de persoane.

În timp ce mulți încercau să ajungă la timp la destinații pentru Revelion, unii pasageri au petrecut mai mult de șase ore blocați în trenuri, pe timpul nopții, din cauza întârzierilor repetate.

„50% șanse să ajungem la Paris”

Un pasager a declarat pentru BBC că s-a îmbarcat într-un tren spre Paris la ora 19:01, însă la ora 03:00 GMT se afla încă blocat la intrarea în tunel. Potrivit acestuia, personalul le-ar fi spus că există „50% șanse să mergem la Paris și 50% să ne întoarcem la Londra”.

Servicii anulate și avertisment privind noi întârzieri

Eurostar a anunțat că intenționează să opereze toate serviciile miercuri, dar a avertizat că pot apărea în continuare întârzieri și anulări. Serviciul de la Londra la Paris, programat pentru ora 06:00 GMT, a fost deja anulat.

Probleme tehnice multiple în Tunelul Canalului Mânecii

Potrivit operatorilor, o problemă la alimentarea cu energie electrică aeriană, combinată cu un tren LeShuttle defect, a blocat marți toate rutele din tunel, afectând mii de călători care plănuiau deplasări de Revelion.

Circulație reluată parțial

Deși unele servicii Eurostar și LeShuttle au fost reluate marți seara, întârzierile au continuat, întrucât doar una dintre cele două linii feroviare ale tunelului a fost disponibilă.

Lucrări desfășurate pe timpul nopții

Getlink, compania care operează Tunelul Canalului Mânecii, a anunțat că lucrările pentru remedierea problemei de alimentare cu energie electrică au continuat pe parcursul nopții.

Actualizare Eurostar: „Serviciile au fost reluate”

Miercuri dimineață, Eurostar a transmis că serviciile au fost reluate, dar a avertizat asupra unor „impacturi secundare”, care pot provoca întârzieri și anulări de ultim moment, recomandând pasagerilor să verifice starea trenurilor în timp real.

Mărturii ale pasagerilor afectați

Dennis van der Steen, din Olanda, care se îndrepta spre Amsterdam pentru a petrece Revelionul, a spus că a fost blocat timp de șase ore într-un tren fără curent electric. Alți pasageri au descris situația ca pe un „roller coaster de emoții”, fără a ști dacă trenurile vor continua călătoria sau se vor întoarce la Londra.

Citește și: Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe regiuni ale țării, pe 31 decembrie