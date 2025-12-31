Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe regiuni ale țării, pe 31 decembrie

Meteorologii au emis o atenționarea meteorologică Cod galben este valabilă în intervalul 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20.

În nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, se vor înregistra intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h. Ninsoarea va fi viscolită.

Vântul va sufla cu putere și în vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h.

Condiții severe la munte

În Carpații Meridionali și Orientali, vântul va avea viteze de 60–85 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor ajunge la 90–120 km/h. În aceste zone, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Avertizare suplimentară

Astăzi, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40–45 km/h, vor fi resimțite pe arii restrânse și în restul Transilvaniei, precum și pe litoral.

Citește și: Tatiana Schlossberg, nepoata lui John F. Kennedy și jurnalistă, a murit la 35 de ani