-3.3 C
Craiova
miercuri, 31 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe regiuni ale țării, pe 31 decembrie

Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe regiuni ale țării, pe 31 decembrie

De Mariana BUTNARIU
Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe regiuni ale țării, pe 31 decembrie
Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe regiuni ale țării, pe 31 decembrie

Meteorologii au emis o atenționarea meteorologică Cod galben este valabilă în intervalul 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20.

În nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, se vor înregistra intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h. Ninsoarea va fi viscolită.

Vântul va sufla cu putere și în vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h.

Condiții severe la munte

În Carpații Meridionali și Orientali, vântul va avea viteze de 60–85 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor ajunge la 90–120 km/h. În aceste zone, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Avertizare suplimentară

Astăzi, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40–45 km/h, vor fi resimțite pe arii restrânse și în restul Transilvaniei, precum și pe litoral.

Citește și: Tatiana Schlossberg, nepoata lui John F. Kennedy și jurnalistă, a murit la 35 de ani

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA