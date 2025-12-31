-3.3 C
Tatiana Schlossberg, nepoata lui John F. Kennedy și jurnalistă, a murit la 35 de ani

De Mariana BUTNARIU
Anunțul familiei: „Va fi mereu în inimile noastre”
Familia Tatianei Schlossberg a anunțat moartea acesteia printr-o postare publicată de Fundația Bibliotecii John F. Kennedy. „Frumoasa noastră Tatiana a decedat în această dimineață. Va fi mereu în inimile noastre”, se arată în mesaj.

În noiembrie, Schlossberg a dezvăluit că fusese diagnosticată cu un cancer agresiv și că medicii îi dăduseră mai puțin de un an de trăit. Într-un eseu emoționant, ea a vorbit deschis despre boală și despre impactul acesteia asupra familiei sale.

Diagnosticul primit după nașterea celui de-al doilea copil

Într-un articol publicat în The New Yorker, intitulat „O bătălie cu sângele meu”, Tatiana Schlossberg a scris că a fost diagnosticată cu leucemie mieloidă acută în mai 2024, la scurt timp după ce a născut al doilea copil.

„Copiii mei nu își vor aminti de mine”

În eseu, jurnalista a descris una dintre cele mai dureroase temeri ale sale: gândul că cei doi copii ai săi nu își vor aminti de ea. Ea a relatat, de asemenea, despre tratamentele urmate, inclusiv chimioterapia și un transplant de măduvă osoasă, fără un prognostic favorabil.

O familie marcată de tragedii

Schlossberg a scris despre suferința pe care moartea ei ar fi adăugat-o unei familii deja afectate de pierderi majore. Bunicul ei, președintele John F. Kennedy, a fost asasinat în 1963, iar unchiul său, John F. Kennedy Jr., a murit într-un accident aviatic în 1999.

Critici și poziții publice

În același eseu, Tatiana Schlossberg și-a exprimat dezamăgirea față de numirea unchiului său, Robert F. Kennedy Jr., la conducerea Departamentului de Sănătate și Servicii Umane.

O carieră dedicată jurnalismului climatic

Înainte de boală, Schlossberg și-a construit o carieră solidă ca jurnalistă climatică. A scris pentru The New York Times și a publicat cartea „Consum discret: Impactul asupra mediului pe care nu-l știi că îl ai”.

„Schimbările climatice sunt cea mai importantă știre din lume”

Într-un interviu acordat NBC News în 2019, Schlossberg declara că schimbările climatice reprezintă „cea mai importantă știre din lume”, subliniind rolul jurnalismului în mobilizarea publicului pentru combaterea acestei crize.

