Primăria Craiova face primii pași pentru scoaterea pușcăriei din oraș

Primăria Craiova a comandat un Studiu de Prefezabilitate pentru noua pușcărie. Este vorba de Penitenciarul cu 1.000 de locuri cu regim de maximă siguranță care va fi construit în afara orașului. Pentru acest studiu administrația locală craioveană plătește 420.168.07 de lei.

În urmă cu aproximativ un an, administrația locală craioveană își arăta intenția de a muta Penitenciarul în afara orașului, iar în locația de pe strada Vasile Alecsandri să facă o unitate de învățământ. Construcția viitorului penitenciar ar urma să se facă în zona Penitenciarului Pelendava. Acesta are locația în comuna Cârcea. În acest sens, primăria a încheiat un Protocol de asociere între Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Administrația Națională a Penitenciarelor și Penitenciarul Craiova, în vederea realizării obiectivului de investiții constând în construirea unui nou penitenciar pe teritoriul Județului Dolj.

Pentru ducerea la îndeplinire a acestui protocol primăria s-a obligat:

„a) să asigure finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru realizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții indicat la art. 1.1. b) să contracteze serviciile pentru elaborarea Studiului de prefezabilitate (dacă este cazul) și a Studiului de fezabilitate și să asigure realizarea acestuia/ acestora, în baza informațiilor și a înscrisurilor comunicate de Penitenciarul Craiova și/sau Administrația Națională a Penitenciarelor, în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 907/2016 și ale Ordinului Ministrului Justiției nr. 1302/C/2017; c) la finalizarea documentației, să predea Penitenciarului Craiova Studiului de prefezabilitate, dacă este cazul, și Studiul de fezabilitate, cu titlu gratuit, prin încheierea în acest sens a unui proces-verbal de predare-primire; d) să stabilească întinderea concretă și modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin prezentul protocol; e) se obligă să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul protocol, în termen de 18 luni de la primirea tuturor informațiilor descrise la art. 2.3, lit”, se spune în protocol.

Studiu de Prefezabilitate

Acum, Primăria Craiova cere întocmirea unui Studiu de Prefezabilitate și care conform prevederilor Caietului de sarcini trebuie să atingă următoarele rezultate finale: întocmirea documentației PUZ; întocmire documentații pentru obținerea de avize şi acorduri, studii de teren. Anunțul a fost postat în sistemul electronic de achiziții publice pentru „Servicii de elaborare Studiu de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Penitenciar 1000 locuri cu regim de maximă siguranță și închis – Penitenciar Craiova” la data de 26. 12. 2025.

Situația actuală a terenului pe care va fi construită noua pușcărie

În prezent, “terenurile studiate sunt situate în intravilanul şi extravilanul comunei Cârcea, extravilanul comunei Malu Mare. Suprafață totală a celor 3 terenuri este de 502.762mp, formată din 464.088mp identificată prin CF 34845 Malu Mare, 29.330mp identificată prin CF 37088 Cârcea șşi alți 9.344mp identificată prin CF 37090 Cârcea, toate acestea în administrarea Penitenciarului Craiova Pelendava astăzi, urmând a se întreprinde demersurile legale publicării Hotărârii de Guvern cu privire la transferul dreptului de administrare către Penitenciarul Craiova, în calitate de beneficiar al obiectivului de investiții „Penitenciar 1000 locuri cu regim de maximă siguranță şi închis – Penitenciar Craiova”.

Imobilul nu se află în Lista Monumentelor Istorice 2015

Imobilul nu se află în Lista Monumentelor Istorice 2015, redactată de institutul Național al Monumentelor Istorice al Ministerului Culturii și Cultelor şi nici la mai puțin de 200 m (respectiv 500 m față de imobilele situate în extravilan) față de imobilele înscrise în Lista. Interdicții de construire: nu sunt. Limita teritorială cu UAT Cârcea, suprafața reprezentând 464.088mp se identifică la nivelul UAT Malu Mare, jud. Dolj, T22, P90, în extravilanul comunei, fiind în proprietatea Statului Român, cu drept de administrare Penitenciarul Craiova Pelendava acesta fiind înscris în CF 34845.

Pe terenul mai sus menționat se găsesc 6 construcții şi o serie de amenajări la terenuri ce urmează a fi desființate la momentul edificării noului obiectiv de investiții, amplasamentul vizat implicând, aşa cum s-a menționat, alte două terenuri alipite celui principal de 464.088mp (suprafață măsurată), ambele aflate la nivelul UAT Cârcea, respectiv 29.330mp, T34, P 373 lot 1, din extravilanul localității, identificat prin CF 37088 şi 9.344mp, T34, P373, lot 3, din extravilanul localității, identificat prin CF 37090”, se arată în Caietul de sarcini.