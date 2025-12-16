Nicușor Dan spune că Rusia va continua să fie o amenințare

Rusia va continua să reprezinte o amenințare, chiar dacă se va încheia războiul din Ucraina, a declarat marţi președintele Nicușor Dan. Șeful statului spune că „trebuie să rămânem calmi”, dar să continuăm investițiile în apărare.

Președintele a fost întrebat despre declarația secretarului general NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre pregătiri pentru o confruntare cu Rusia, potrivit digi24.ro.

„E o necesitate. Chiar dacă se va încheia cu o pace războiul din Ucraina, amenințarea Rusiei rămâne. Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare”, a răspuns Nicușor Dan, după ce a participat la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, în Finlanda.

El a amintit că țările NATO au convenit să crească bugetul alocat apărării de la 2,5% la 3,5% din PIB și că „avem un program de înzestrare până în 2040. Vrem să fructificăm celelalte oportunități europene”, cu referire la programele de finanțare din partea UE.

Mark Rutte a îndemnat țările membre să depună mai multe eforturi pentru a se pregăti pentru eventualitatea unui război de amploare

Șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat țările membre să depună mai multe eforturi pentru a se pregăti pentru eventualitatea unui război de amploare, avertizând că Rusia ar putea fi gata să atace alianța în termen de cinci ani. „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei. Și suntem deja în pericol”, a declarat Rutte joi, în timpul unui discurs ținut la Berlin.

„Rusia a readus războiul în Europa și trebuie să fim pregătiți pentru un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri.” Deși a salutat decizia membrilor NATO de a crește cheltuielile militare totale la 5% din produsul intern brut anual până în 2035, Rutte a susținut că trebuie făcut mai mult, afirmând că membrii alianței trebuie să treacă la o „mentalitate de război”. „Nu este momentul pentru auto-felicitări”, a spus Rutte.

„Mă tem că prea mulți sunt complacenți în tăcere. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este așa. Acum este momentul să acționăm.”

Citește şi: Procurorii din CSM sesizează IJ pentru a verifica dezvăluirile din documentarul Recorder în cazul șefului DNA