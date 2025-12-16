0.6 C
Craiova
marți, 16 decembrie, 2025
De Magda Dragu
Procurorii din CSM sesizează IJ pentru a verifica dezvăluirile din documentarul Recorder în cazul șefului DNA
Secția pentru procurori a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder.

„Decizia a fost votată cu unanimitate, iar hotărârea Secției pentru procurori urmează să fie transmisă Inspecției Judiciare pentru a efectua verificări, ‘într-un termen considerat rezonabil“, potrivit unui comunicat transmis marți Agerpres.

De asemenea, s-a votat convocarea adunărilor generale în vederea consultării procurorilor cu privire la necesitatea modificării legii penale și procesual penale, precum și a Legilor Justiției, hotărârea urmând a fi transmisă unităților de parchet pentru organizarea adunărilor generale, iar deciziile să fie remise către Secție până la data de 15 ianuarie 2026.

Propunerile rezultate vor fi integrate la nivelul Secției pentru procurori

„Propunerile rezultate vor fi integrate la nivelul Secției pentru procurori într-un material care va fi trimis Ministerului Justiției și Comisiilor juridice din cele două Camere ale Parlamentului României“, informează Secția pentru procurori a CSM.

Un procuror de la DNA a afirmat, sub identitate protejată, în documentarul Recorder că șeful DNA, Marius Voineag, ar fi emis un ordin intern și l-ai fi transmis tuturor procurorilor, de la Structura Centrală și din teritoriu, prin care li se cerea să i se comunice în mod direct orice solicitare către judecătorul de drepturi și libertăți pentru obținerea mandatelor de interceptare care-i vizează pe cei anchetați.

„Interesul șefului Direcției, numit politic, care ar putea fi? Să afle momentul zero al declanșării unor proceduri de această natură și cine sunt cei vizați. Nu considerăm că acel ordin are alte rațiuni decât unele ce țin de nevoia de control“, spunea procurorul.

