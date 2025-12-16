Greve, în luna decembrie, pe marile aeroporturi europene

Pe fondul salariilor mici și al condițiilor de lucru precare, pe marile aeroporturi din Europa se anunță greve în luna decembrie. Românii care călătoresc din și în Italia, Marea Britanie sau Spania ar putea avea parte de întârzieri.

Unele greve au fost anunțate din timp, cum ar fi cele de pe aeroporturile din Italia, însă pot exista cazuri în care acestea să fie anunțate doar cu câteva ore înainte. Călătorii sunt îndrumați să verifice site-urile companiilor aeriene pentru a nu se lăsa surprinși de întreruperile de program, potrivit Euronews.

Prima dintre grevele anunțate în decembrie este cea de pe aeroporturile din Italia. Greva de miercuri, programată între orele 13:00 – 17:00, va fi inițiată de personalul de la sol, angajații companiilor aeriene, dar și controlorii de trafic responsabili pentru spațiul aerian din jurul Romei ar putea provoca întârzieri în aeroporturile din întreaga țară.

Greva ar putea provoca perturbări pe tot parcursul zilei, cozi mai lungi la ckeck-in și bagaje, în principalele aeroporturi din Milano, Roma, Veneția, Catania sau Napoli.

Greve și pe aeroporturile din Marea Britanie

În următoarea perioadă s-au anunțat greve și pe aeroporturile din Marea Britanie. Din 19 până în 22 decembrie, dar și în data de 26 până în 29 decembrie.

Aeroportul Luton va fi afectat, acolo unde angajații de la sol ai companiei easyJet vor intra în grevă. Pot exista potențiale întârzieri cu check-in ul și preluarea bagajelor.

De asemenea, din 22 și până în 24, dar și 26 decembrie, însoțitorii de bord ai Serviciilor Scandinave Aeriene vor iniția o acțiune de grevă. Zborurile spre principalele destinații precum Copenhaga, Stockholm sau Oslo ar putea fi afectate, potrivit sursei citate.

Însoțitorii de zbor protestează față de salariile mici, care i-au determinat să apleze la băncile de alimente, atunci când călătoresc spre destinațiile scandinave, care sunt mai scumpe, potrivit sindicatului.

Grevele continuă și în Spania

Până în data de 31 decembrie, grevele continuă și în Spania. În zilele de miercuri, vineri, sâmbătă și duminică, între orele 5:00 – 9:00, dar și între orele 12:00 – 15:00, precum și de la 21:00 până la miezul nopții.

Personalul de la sol al companiei Azul Handling – parteneră cu sucursala Ryanair din Spania – a desfășurat greve frecvent, încă din vară.

Astfel, pasagerii companiei Rayanair ar putea avea parte de cozi mai lungi la serviciile de check-in și reluarea bagajelor, pe aeroporturi precum Alicante, Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela sau Valencia.

