O șansă pentru Angela: Comunitatea, chemată să sprijine intervenția care îi poate salva viața

Viața Angelei Aramă, mamă a doi copii și asistentă medicală, s-a transformat într-o luptă continuă după ce a primit diagnosticul de cancer de col uterin recurent, o formă agresivă și rapid evolutivă. După tratamente îndelungate — chimioterapie, radioterapie și internări repetate — boala a continuat să avanseze, iar singura șansă rămasă este o intervenție chirurgicală complexă în străinătate.

Costul: 38.000 de euro — o sumă pe care familia nu o poate acoperi, dar care poate face diferența dintre viață și pierdere.

„Vreau doar să-mi văd copiii crescând” – mărturia Angelei

„Când am aflat că boala a revenit, mi s-a prăbușit lumea într-o clipă”, spune Angela.

Deși nu și-a imaginat vreodată că va cere ajutor, acum lupta ei depinde de solidaritatea oamenilor. Vrea să trăiască, să fie alături de copiii ei, să revină la viața pe care o iubea.

În ciuda durerilor, a fricii și a drumului dificil, Angela rămâne hotărâtă. Speranța nu a părăsit-o, iar puterea de a merge mai departe vine din dorința de a trăi pentru cei dragi.

Un apel la solidaritate: „Nu vorbim doar despre o donație, ci despre salvarea unui destin”

Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o inimă”, subliniază urgența situației: „Timpul nu mai are răbdare. Intervenția nu poate fi amânată. Fac un apel către oameni și companii să se alăture acestui demers. Fiecare contribuție poate transforma speranța într-o realitate.”

Cum poate fi sprijinită Angela

Oricine dorește să contribuie o poate face prin Asociația „Salvează o inimă”, menționând „Angela Aramă” la donație:

Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod fiscal: 31015982

CONT RON: RO94RNCB0041182104010001

RO94RNCB0041182104010001 CONT EURO: RO67RNCB0041182104010002

RO67RNCB0041182104010002 SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

Pentru cei care preferă varianta digitală, donațiile pot fi făcute rapid prin aplicația mobilă „Salvează o inimă”, disponibilă pe iOS și Android.

Citește și: Weekend plin de magie Colibri: spectacole la Târgul de Crăciun și pe scena teatrului