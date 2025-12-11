Weekend plin de magie Colibri: spectacole la Târgul de Crăciun și pe scena teatrului

Teatrul pentru copii și tineret Colibri își continuă tradiția și aduce bucurie la Târgul de Crăciun. Vineri, 12 decembrie 2025, în Piața Frații Buzești, cei mici și cei mari sunt invitați la două momente speciale:

18:00 – 18:35 : spectacolul „Clovnii“, cu actorii Oana Stancu și Daniel Mirea , care dau viață personajelor Pepi și Pepa într-o aventură plină de umor și peripeții.

19:45 – 20:45: recital de muzică populară susținut de Secția Folclor „Maria Tănase", care readuce farmecul tradițiilor în atmosfera sărbătorilor.

Sâmbătă: „Dănilă Prepeleac“, un spectacol plin de energie

Sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 18:00, la sediul Teatrului Colibri se joacă „Dănilă Prepeleac“ de Ion Creangă, în regia lui Valentin Dobrescu. O adaptare modernă și antrenantă, completată de scenografia lui Mihai Pastramagiu și muzica lui Alin Macovei-Moraru.

Din distribuție fac parte: Marin Fagu, Ionica Dobrescu, Alla Cebotari, Oana Stancu, Daniel Mirea, Cosmin Dolea.

Spectacol recomandat copiilor 5+.

„Am încercat să aduc această poveste cât mai aproape de zilele noastre (…) un spectacol dinamic, muzical, plin de viață, cu un final optimist.“ – Valentin Dobrescu

Duminică: întâlnire cu „Crăiasa Zăpezii“

Duminică, 14 decembrie, de la ora 11:00, publicul este invitat să o cunoască pe „Crăiasa Zăpezii“, într-o adaptare după H. Ch. Andersen, regia Laurențiu Tudor.

Cu: Alis Ianoș, Cosmin Dolea

Voice over: Ionica Dobrescu, Geo Dinescu

Video mapping: Marin Fagu

Un spectacol emoționant pentru copiii 5+, care vorbește despre prietenie, curaj și puterea de a te lăsa salvat de cei dragi.

Campania „Du povestea mai departe“ continuă până pe 15 decembrie

Teatrul Colibri îi îndeamnă pe vizitatori și spectatori să se alăture campaniei dedicate copiilor defavorizați. În parteneriat cu Cornul Abundenței, se colectează:

cărți

jucării

rechizite

Toate vor ajunge la copiii care au nevoie de sprijin în preajma sărbătorilor de iarnă.

