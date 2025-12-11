Peste 60 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiile de asistență socială în perioada 8 – 12 decembrie

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, a virat în data de 8 decembrie 2025 fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii de asistență socială, astfel:

peste 36 milioane de lei pentru 102.841 beneficiari de alocații de stat pentru copii

peste 11 milioane de lei pentru 3.305 beneficiari de indemnizații pentru creșterea copilului

peste 1,44 milioane de lei pentru 1.783 beneficiari de stimulent de inserție

peste 128 mii de lei pentru 182 beneficiari ai OUG 111/2010: art.31,32

peste 93 mii de lei pentru 32 beneficiari ai indemnizației pentru concediul de acomodare în vederea adopției

peste 90 mii de lei pentru 87 beneficiari ai indemnizației lunare de sprijin adopție, Legea nr. 273/2004

În perioada 12 -15 decembrie vor fi efectuate plăți în valoare de peste 11,3 milioane de lei pentru 34.226 beneficiari – persoane cu dizabilități, atât în cont bancar, cât și prin mandat postal.

