Peste 60 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiile de asistență socială în perioada 8 – 12 decembrie

Știri de ultima orăLocalDoljPeste 60 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiile de asistență socială în perioada 8 - 12 decembrie

De Mariana BUTNARIU
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, a virat în data de 8 decembrie 2025 fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii de asistență socială, astfel:

  • peste 36 milioane de lei pentru  102.841 beneficiari de alocații de stat pentru copii
  • peste 11 milioane de lei pentru 3.305 beneficiari de indemnizații pentru creșterea copilului
  • peste 1,44 milioane de lei pentru 1.783 beneficiari de stimulent de inserție
  • peste 128 mii de lei pentru 182 beneficiari  ai OUG 111/2010: art.31,32
  • peste 93 mii de lei pentru 32 beneficiari ai indemnizației pentru concediul de acomodare în vederea adopției
  • peste 90 mii de lei pentru 87 beneficiari ai indemnizației lunare de sprijin adopție, Legea nr. 273/2004

În perioada 12 -15 decembrie vor fi efectuate plăți în valoare de peste 11,3 milioane de lei pentru 34.226 beneficiari – persoane cu dizabilități, atât în cont bancar, cât și prin mandat postal.

