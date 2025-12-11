Peste 60 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiile de asistență socială în perioada 8 – 12 decembrie

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, a virat în data de 8 decembrie 2025 fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii de asistență socială, astfel:
- peste 36 milioane de lei pentru 102.841 beneficiari de alocații de stat pentru copii
- peste 11 milioane de lei pentru 3.305 beneficiari de indemnizații pentru creșterea copilului
- peste 1,44 milioane de lei pentru 1.783 beneficiari de stimulent de inserție
- peste 128 mii de lei pentru 182 beneficiari ai OUG 111/2010: art.31,32
- peste 93 mii de lei pentru 32 beneficiari ai indemnizației pentru concediul de acomodare în vederea adopției
- peste 90 mii de lei pentru 87 beneficiari ai indemnizației lunare de sprijin adopție, Legea nr. 273/2004
În perioada 12 -15 decembrie vor fi efectuate plăți în valoare de peste 11,3 milioane de lei pentru 34.226 beneficiari – persoane cu dizabilități, atât în cont bancar, cât și prin mandat postal.
