„Nunta de Aur”: 56 de cupluri din Râmnicu Vâlcea celebrate pentru 50 de ani de căsnicie

Ultima ediție din acest an a festivității „Nunta de Aur” a adunat joi dimineața 56 de cupluri din Râmnicu Vâlcea, care au sărbătorit impresionanta performanță de a împlini 50 de ani de căsnicie. Evenimentul, organizat de Primăria Municipiului, s-a desfășurat în Sala de festivități a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” și a oferit participanților un cadru festiv, animat de colindători, momente emoționante și aplauze sincere.

Cuplurile au fost premiate de primarul Mircia Gutău și de reprezentanții administrației locale, primind Diploma de Fidelitate, buchete de flori și un premiu în valoare de 1.000 de lei, acordat sub formă de tichete sociale. Gesturile simbolice au venit ca o recunoaștere a răbdării, loialității și iubirii de-o viață, valori esențiale care întăresc comunitatea.

În aceeași atmosferă festivă a sfârșitului de an, Municipalitatea continuă tradiția de a onora seniorii orașului: în perioada următoare vor fi premiați și 21 de nonagenari care intră în „Clubul Longevivilor”. Aceștia vor primi diplome și premii între 500 și 700 de lei, în funcție de vârstă, fie la domiciliu, fie în cadrul unei mici ceremonii la sediul Primăriei.

Evenimentele dedicate vârstnicilor râmniceni evidențiază respectul și aprecierea pe care comunitatea le arată celor care, de-a lungul timpului, au construit familii puternice și au contribuit la dezvoltarea orașului.

