Mehedinți: Transportul neautorizat de persoane în atenția polițiștilor orșoveni

Polițiștii din Orșova au oprit, azi, în trafic, pe DN 6, în localitate, un autovehicul, condus de un tânăr de 22 de ani, din județul Argeș.

S-a constatat faptul că, în interiorul autovehiculului, se aflau 3 persoane pe care bărbatul le-ar fi transportat, contra cost, fără a deține licență în acest sens.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor Legii privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Polițiștii au reținut plăcuțele cu numărul de înmatriculare, certificatul de înmatriculare al vehiculului. A fost dispusă suspendarea dreptului de utilizare al acestuia pentru o perioadă de 6 luni.

