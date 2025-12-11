(VIDEO) O intervenție care a făcut diferența. Polițiștii și jandarmii din Craiova au salvat o femeie de 82 de ani

Ieri, liniștea unui bloc din Craiova a fost tulburată de un strigăt slab, dar disperat. O femeie de 82 de ani, aflată singură în apartament, căzuse și nu mai avea puterea de a se ridica sau de a cere ajutor altfel decât cu vocea rămasă. Vecinii au auzit și au sunat imediat la 112 — un gest esențial, care a declanșat o intervenție rapidă.

Un echipaj mixt format dintr-un polițist și un jandarm, Cătălin și Ionuț, a fost direcționat la fața locului. Deși ușa nu putea fi deschisă, cei doi au acționat prompt, reușind să pătrundă în locuință fără ezitare, conștienți că fiecare secundă putea face diferența între viață și moarte.

În interior, au găsit-o pe femeie prăbușită pe podea, epuizată, speriată și incapabilă să se ridice. Intervenția lor a fost esențială: au liniștit-o, au evaluat situația și i-au oferit ajutorul necesar pentru a-și reveni. Deși aceasta a refuzat transportul la spital, cei doi au rămas lângă ea până când s-au asigurat că nu se mai află în pericol.

Acest caz arată încă o dată cât de importante sunt reacția comunității și profesionalismul forțelor de ordine. Într-o lume grăbită, în care adesea trecem unii pe lângă alții fără să observăm, există oameni care aleg să se oprească, să asculte și să intervină. Oameni care își pun sufletul în uniformă și transformă un strigăt de ajutor într-o șansă la viață.

Uneori, un minut schimbă destine. Ieri, acel minut a însemnat… viață.

