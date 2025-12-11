Promenada Craiova pregătește evenimente LEGO®, surprize festive și continuă tradiția parteneriatului la Târgul de Crăciun din Craiova

În luna decembrie, Promenada Craiova aduce atmosfera festivă prin evenimente dedicate creativității, muzicii și momentelor speciale petrecute lângă familie și prieteni. Experiența este completată de surprize din partea LEGO®, ateliere pentru cei mici, spiritul jovial adus de Tango și o campanie în aplicația SPOT care transformă cumpărăturile în premii LEGO® garantate. În plus, Promenada continuă și anul acesta să fie Official Shopping Partner al Târgului de Crăciun din Craiova.

Programul muzical din acest an reunește artiști și ansambluri locale în două zone-cheie ale centrului comercial. În Food Court și la Biroul Info Point, vizitatorii vor putea asculta colinde și repertorii dedicate iernii, susținute de Cantus Mundi, Magnus Medis, Onny Kids, Generația Folk, Opera Română Craiova și Corul Liceului de Arta „Marin Sorescu.

Concerte de colinde – Food Court:

Vineri, 12 decembrie, 19:00 – Cantus Mundi

Duminică, 14 decembrie, 18:00 – Magnus Medis

Joi, 18 decembrie, 19:00 – Onny Kids

Vineri, 19 decembrie, 18:00 – Generația Folk

Sâmbătă, 20 decembrie, 19:00 – Asociația Civică Meloterapia & Michelle

Concerte de colinde – Biroul Info Point:

Sâmbătă, 13 decembrie, 19:00 – Opera Română Craiova

Duminică, 21 decembrie, 18:00 – Corul Liceului de Arta „Marin Sorescu”

Alături de momentele muzicale, Promenada Craiova găzduiește și o serie de activități creative de sezon pentru întreaga familie. Vizitatorii sunt așteptați pe 20 și 21 decembrie, între 12:00–20:00, când vor putea participa la construirea bradului LEGO® în mărime reala și să creeze decorațiuni personalizate. Participarea este gratuită si vine la pachet cu cadouri surpriză din partea Magazinului Certificat LEGO®.

Surprizele continuă pe 11 decembrie, de la ora 19:00, la Biroul Info Point, unde va fi marcată Ziua Internațională a Tangoului, prin demonstrații, momente artistice și dans alături de comunitate, marca Latin Duo. Mai mult, în zona Food Court are loc Indago Treasure Hunt, pe 13 decembrie, de la ora 18:00, cu o aventură de o oră și un premiu pentru echipa câștigătoare ce constă într-un voucher Promenada Craiova de 300 lei. Celelalte echipe participante vor primi, de asemenea, cadouri din partea centrului comercial.

Ca în fiecare an, Promenada Craiova se conectează și mai mult cu orașul, prin parteneriatul cu Târgul de Crăciun din Craiova, în calitate de Official Shopping Partner. Acesta va fi prezent la Târg cu surprize festive în weekendul 19–21 decembrie. Până pe 4 ianuarie, vizitatorii pot ajunge la târg și cu Party Bus-ul dedicat, care pleacă zilnic la ora 17:00 din stația Promenada, pe un traseu tematic în spiritul sărbătorilor.

De asemenea, pentru că vizitatorii sunt invitați într-un decor de poveste pentru găsirea cadourilor perfecte, centrul comercial nu uită nici de standul de împachetare gratuită, deschis până pe 24 decembrie. Vizitatorii trebuie doar să prezinte aplicația SPOT pentru a beneficia de împachetare gratuită. Programul se desfășoară astfel:

Luni–Vineri: 17:00–21:00

Sâmbătă–Duminică: 15:00–21:00

24 decembrie: 13:00–17:00.

Spiritul festiv din Promenada Craiova continuă și în online, prin campania specială adusă aplicația SPOT. Până pe 20 decembrie, utilizatorii care cumpără produse în valoare de minimum 600 de lei (maximum pe trei bonuri) și scanează bonurile în secțiunea „Răzuiește & Câștigă”, primesc garantat unul dintre cele 300 de premii LEGO®. Participarea este limitată la o înscriere per utilizator, iar premiile sunt oferite în limita stocului disponibil.

Cu un program diversificat de evenimente, activități creative și surprize, Promenada Craiova pregătește un sezon de iarnă plin de magie, în care comunitatea se poate bucura din plin de spiritul festiv. Prin implicarea sa activă, centrul comercial aduce de fiecare dată evenimente culturale și artistice, mai aproape de vizitatori, pentru experiențe de neuitat.

Program de vizită în perioada sărbătorilor 2025:

Galerie comercială (magazine) și Food Court (zona de restaurante și cafenele):

05-18.12.2025: 10:00-22:00

19-23.12.2025 : 10:00-22:00

24.12.2025: 10:00-19:00

25.12.2025: ÎNCHIS

26.12.2025: ÎNCHIS

27-28.12.2025: 10:00-22:00

29-30.12.2025: 10:00-22:00

31.12.2025: 10:00-18:00

01.01.2026: ÎNCHIS

02.01.2026: 10:00-22:00

Carrefour:

05-18.12.2025: 10:00-22:00

19-23.12.2025 : 07:00-23:00

24.12.2025: 07:00-19:00

25.12.2025: ÎNCHIS

26.12.2025: 07:00-22:00

27-28.12.2025: 07:00-22:00

29-30.12.2025: 07:00-23:00

31.12.2025: 07:00-18:00

01.01.2026: ÎNCHIS

02.01.2026: 07:00-22:00

Farmacia Dr. Max:

05-18.12.2025: 09:00-22:00

19-23.12.2025 : 09:00-22:00

24.12.2025: 09:00-19:00

25.12.2025: ÎNCHIS

26.12.2025: 09:00-22:00

27-28.12.2025: 09:00-22:00

29-30.12.2025: 09:00-22:00

31.12.2025: 09:00-18:00

01.01.2026: ÎNCHIS

02.01.2026: 09:00-22:00

Stay Fit Gym:

05-18.12.2025: 07:00-23:00 L-V și 10:00-22:00 S-D

19-23.12.2025 : 07:00-23:00 L-V și 10:00-22:00 S-D

24.12.2025: 07:00-15:00

25.12.2025: ÎNCHIS

26.12.2025: 10:00-18:00

27-28.12.2025: 10:00-22:00

29-30.12.2025: 07:00-23:00

31.12.2025: 07:00-15:00

01.01.2026: ÎNCHIS

02.01.2026: 10:00-18:00

Game World Casino:

NONSTOP

Mai multe detalii despre evenimentele desfășurate în Promenada Craiova pot fi găsite pe site-ul oficial Promenada Craiova sau pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

Despre Promenada

Promenada, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, cel mai mare și modern centru comercial din municipiul Craiova, are o suprafață închiriabilă de 78.500 metri pătrați, din care noul centru comercial ocupă 62.500 mp, iar magazinul Dedeman, 16.000 metri pătrați. Centrul comercial găzduiește peste 120 de magazine, mixul de chiriași incluzând atât nume în premieră la nivel național, cât și numeroase branduri în exclusivitate pe piața din Craiova.

Printre cele peste 20 de magazine în premieră se numără Massimo Dutti, Mamaquilla, Lefties, Peek & Cloppenburg, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Sports Direct, Modivo, Mohito, Obsentum și Carrefour, dar și de noile concepte de magazine din lanțul Inditex: Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Zara. Alte premiere sunt constituite de retaileri de tehnologie și software (iStyle).

Promenada pune la dispoziția clienților săi peste 2100 de locuri de parcare, precum și cea mai mare terasă panoramică exterioară din Craiova, unde se găsesc restaurante și cafenele, pentru o experiență cât mai plăcută de petrecere a timpului liber.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Promenada sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii.