Bărbat anchetat după ce a aruncat o pisică de la etaj

Un bărbat din Sectorul 2 al Capitalei care a aruncat o pisică de la etaj, animalul suferind răni grave, şoc traumatic şi hipotermic, a fost reţinut de poliţişti pentru rănirea cu intenţie a animalelor. Instanţa a decis, marţi, plasarea suspectului sub control judiciar pentru 60 de zile. Poliţiştii îndeamnă cetăţenii să nu tolereze abuzul sau cruzimea faţă de animale şi să sesizeze poliţia la numărul unic de urgenţă 112.



Poliţiştii Serviciului pentru Protecţia Animalelor au fost sesizaţi, duminică, prin apel 112, de către o persoană, că la o adresă din Sectorul 2 o pisică ar fi fost aruncată de la un etaj superior şi s-ar afla pe carosabil.



Poliţiştii au început cercetările şi l-au identificat pe presupusul agresor ar pisicii. Pentru că pisica era grav rănită, poliţiştii Serviciului pentru Protecţia Animalelor au dus-o la o clinică veterinară a unei asociaţii de profil pentru a-i salva viaţa.



Conform raportului întocmit de medicii veterinari, animalul era în şoc traumatic şi şoc hipotermic, avea leziuni hemoragice la gură, precum şi o eventraţie la nivelul flancului abdominal drept.

Orice formă de violenţă asupra animalelor este sancţionată de lege

În baza probelor administrate, poliţiştii Serviciului pentru Protecţia Animalelor au dispus începerea urmăririi penale faţă de bărbat, pentru rănirea cu intenţie a animalelor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.



Suspectul a fost reţineut pentru 24 de ore, iar marţi magistraţii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.



Cercetările sunt continuate de către Serviciul pentru Protecţia Animalelor din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.



Poliţiştii reamintesc că orice formă de violenţă asupra animalelor constituie faptă sancţionată de lege, iar Poliţia acţionează cu fermitate în astfel de situaţii pentru protejarea animalelor şi pentru descurajarea comportamentelor abuzive.



De asemenea, poliţiştii recomandă tuturor cetăţenilor să manifeste grijă şi respect faţă de animale, fiinţe sensibile şi protejate prin lege, şi să nu tolereze abuzul sau cruzimea faţă de acestea. Cetăţenii sunt îndrumaţi să sesizeze prompt orice formă de abuz sau cruzime faţă de animale, apelând numărul unic de urgenţă 112.

