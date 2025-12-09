O femeie şi-a înscenat răpirea pentru a obține 47.000 de euro de la concubinul ei

O femeie şi un bărbat din județul Vaslui au fost arestaţi pentru şantaj după ce au înscenat răpirea femeii şi au filmat un videoclip în care aceasta apărea legată şi inconştientă, încercând să obţină 47.000 de euro de la concubinul ei.

Poliţiştii din Bârlad fac cercetări faţă de un bărbat de 31 de ani, din comuna Vutcani, şi o femeie, de 33 de ani, din comuna Iana, judeţul Vaslui, bănuiţi de şantaj.

”În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, la data de 7 decembrie 2025, persoanele cercetate ar fi înscenat lipsirea de libertate a femeii de 33 de ani, prin transmiterea de materiale video în care aceasta ar fi apărut într-o oarecare stare de inconştienţă, legată de mâini şi de picioare, cu scopul de a dobândi în mod injust 47.000 de euro de la concubinul acesteia, un bărbat de 34 de ani din comuna Băcani”, a arătat Poliţia, marţi, într-un comunicat de presă.

Cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, apoi arestaţi preventiv, pentru 30 de zile.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea şi probarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate.

Citește și: Ministrul Educaţiei: Accesul copiilor pe reţelele sociale trebuie gestionat prin controlul părinţilor, nu prin interzicerea de către stat