Patru români au jefuit o parfumerie din Italia în 2 minute

Patru români au fost arestați de poliția din orașul italan Cremona pentru un jaf comis într-o parfumerie pe 21 noiembrie. Aceștia sunt „profesioniști organizați”, despre care se crede că au operat în străinătate, având baze în Austria și Germania, informează Fanpage.

Autorii jafului comis în noaptea de 21 noiembrie la o parfumerie din Piazza Roma, în centrul istoric al orașului Cremona, au fost arestați. Polițiștii susțin că românii sunt „profesioniști organizați”, care ar fi comis un jaf similar la Trieste, pe 27 noiembrie. Banda a fost „trădată“ de mașina cu care a fugit, un Audi căruia i se schimbaseră plăcuțele de înmatriculare.

Prinși din cauza plăcuțelor de înmatriculare

În jurul orei 1.30 dimineața, pe 21 noiembrie, banda a forțat ușa din față a parfumeriei și, în mai puțin de trei minute, a furat produse în valoare totală de aproximativ 60.000 de euro. Cei patru au fugit apoi într-un Audi A6 cu numere de înmatriculare furate. Ofițerii de poliție, coordonați de Parchet, au efectuat o inspecție inițială și au obținut imagini de la camerele de supraveghere video și de la camerele ZTL (zone cu trafic limitat).

Datorită acelor înregistrări video, anchetatorii au putut reconstitui jaful și traseul parcurs de bandă înainte și după jaf. Cei patru sosiseră în oraș cu același Audi, dar care avea încă numerele de înmatriculare reale. Cu puțin timp înainte de jaf, au furat o pereche de numere de înmatriculare și le-au înlocuit pe mașină. Folosind aceste date, poliția a putut reconstitui diversele mișcări ale bandei, ajungând în Parma, unde erau cazați la o pensiune.

„Profesioniști” cu posibile conexiuni în străinătate

Cei patru români au antecedente penale și au fost condamnați anterior pentru conspirație la o serie de furturi comise în Italia și în alte țări europene. Aceeași grupare este considerată responsabilă pentru jaful unui butic de genți de lux din Trieste, pe 27 noiembrie.

Aceștia au fost arestați sub acuzația de furt calificat și primire de bunuri furate. Ancheta, însă, continuă. Ipoteza este că ar putea face parte dintr-un cartel criminal mai amplu, cu baze și legături în Austria și Germania. Faptul că au plasat bunurile furate în Cremona în câteva ore ridică suspiciuni că ar putea avea canale de distribuție și recepționare deosebit de rapide.

Cei patru români au interdicție să reintre în Italia timp de patru ani.

