Un mort și doi răniți după ce un șofer a intrat în depășire fără să se asigure

Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un șofer care s-a angajat într-o depășire fără să se asigure suficient. Șoferul imprudent și o femeie de 67 de ani, pasageră într-un autoturism parcat, care a fost și el acroșat, au suferit răni grave și au fost transportați la spital.

Luni, la ora 10.46, Poliția Municipiului Bârlad a fost sesizată prin 112 că a avut loc un accident rutier pe raza comunei Banca.

Un autoturism înmatriculat în Germania, condus de către un bărbat, de 57 de ani, din Bârlad, ar fi efectuat o manevră de depășire și ar fi intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, înmatriculat în județul Vaslui, condus de către un bărbat, de 44 de ani, din comuna Dodești, care circula regulamentar.

Autoturismul înmatriculat în Germania, în urma impactului, ar fi acroșat și un autoturism staționat în afara părții carosabile.

În urma impactului, a rezultat decesul bărbatului de 44 de ani, cât și rănirea bărbatului de 57 ani, împreună cu o femeie de 67 de ani, pasageră în autoturismul acroșat. Aceștia au fost transportați, în stare conștientă, la o unitate spitalicească, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul auto de 57 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițișii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt.

