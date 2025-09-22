Pană Optus lasă Australia în furie. Apeluri de urgență eșuate și decese raportate

O pană masivă a rețelei Optus a blocat apelurile către numărul de urgență „000” timp de aproximativ 13 ore, afectând sute de apeluri în principal în Australia de Sud, Australia de Vest și Teritoriul de Nord. Optus a anunțat că, în urma verificărilor, cel puțin trei, posibil patru, persoane au murit după ce nu au reușit să contacteze serviciile de urgență. Autoritățile investighează legătura dintre întrerupere și decese, potrivit BBC.

Compania a fost criticată pentru întârzierea anunțului public (40 de ore) și pentru că nu a notificat la timp autoritatea de reglementare ACMA. Guvernul a promis „consecințe semnificative”. Directorul executiv al Optus, Stephen Rue, și-a cerut scuze și a spus că problema a apărut în timpul unei modernizări a rețelei, dar anchetele interne și cele ale regulatorilor continuă.

Citește și: „Copiii imită ce văd la adulți” – campanie națională pentru prevenirea bullying-ului la grădiniță